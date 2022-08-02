Армія Китаю розпочала навчання у трьох акваторіях навколо Тайваню (відео)

Паралельно з інформацією про бойові літаки КНР у повітряному просторі Тайваню з'явилася інформація про те, що Китай запускає точкову військову операцію у відповідь на візит Ненсі Пелосі на острів.

Увечері 2 серпня 24 бойові літаки з Китаю увійшов у повітряний простір Тайваню. Повідомлення про це з'явилося на офіційній сторінці Міністерства оборони Тайваню у Твіттері.

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Йдеться про військові літаки типу J-11 та J-16. До речі, спочатку з'явилася інформація про 21 літак.

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Але згодом у профільному міністерстві уточнили, що літаків було 24.

Всього зараз у повітряному просторі Тайваню знаходяться:

11 винищувачів J-11;

10 винищувачів J-16;

літак ДРЛО та управління KJ-500;

літак РЕБ другого покоління Y-9G (GX-11);

літак радіоелектронної розвідки Y-8GX4

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Крім того, станом на вечір 2 серпня армія Китаю вже розпочала військові навчання у трьох акваторіях навколо Тайваню. Про це повідомили в ефірі центрального телебачення КНР.

Навчання включатимуть спільні повітряні та морські навчання на півночі, південному заході та південному сході Тайваню, дальні бойові стрільби в Тайванській протоці та випробувальні пуски ракет у море на схід від Тайваню, повідомило командування Східного театру військових дій.

Також Міністерство оборони КНР заявило, що китайські військові приведені в стан підвищеної бойової готовності і почнуть "цілеспрямовані військові операції" у відповідь на візит спікерки Палати представників США Пелосі на Тайвань.

Профільне міністерство не надало подробиць про те, що включатимуть цілеспрямовані військові операції, і чи будуть вони відокремлені від навчань, оголошених Східним командуванням театру військових дій.

Нагадаємо, напередодні, 1 серпня, бойові літаки Китаю вже увійшли до повітряної зони Тайваню. Військові ЗС Тайваню зробили радіопопередження та розгорнули зенітні ракетні комплекси.

А у вівторок, 2 липня, на вулицях Китаю помітили міжконтинентальну балістичну ракету. Дальність стрільби таких ракет становить 13 тисяч кілометрів, а потужність кожного блоку — одна мегатонна у тротиловому еквіваленті.