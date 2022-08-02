На вулицях Китаю помітили міжконтинентальну балістичну ракету (відео) — соцмережі

Дальність стрільби таких ракет становить 13 тисяч кілометрів, а потужність кожного блоку — одна мегатонна у тротиловому еквіваленті.

У Китаї вулицями демонстративно провезли міжконтинентальну балістичну ракету DF5b. Відео із грізною зброєю опублікували у соцмережах.

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DF5b здатна пролетіти 12-15 тисяч кілометрів і може переносити від 3 до 8 водневих боєголовок.

Користувачі соцмереж вже висловили припущення, що таким чином КНР попереджає про можливий удар по Тайваню або США через візит на острів американської конгресвумен Ненсі Пелосі.

Що відомо про DF5b

Це міжконтинентальні балістичні ракети шахтного базування важкого класу.

За оцінками фахівців, максимальна дальність стрільби таких ракет становить 13 тис. кілометрів. Роздільна головна частина (РГЧ) ракети включає, за різними оцінками, від 3 до 8 блоків індивідуального наведення. Кругове можливе відхилення від цілі — близько 800 метрів. Потужність кожного блоку ракети — приблизно 1 мегатонна у тротиловому еквіваленті.

У чому полягає конфлікт КНР, Тайваню та США

В останні кілька днів ситуація з незалежністю Тайваню, яку не визнає Китай, загострилася через наміри спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідати острів (як відомо, офіційний Вашингтон підтримує Тайвань у цьому конфлікті).

Пекін на це відреагував дуже жорстко. У ЗМІ обговорювалося навіть те, що китайці готуються збити літак, на борту якого перебувала конгресвумен.

Офіційно таких погроз не звучало, але напередодні початку азіатського турне спікерки Китай розпочав поблизу острова масштабні військові навчання.

У неділю, 31 серпня, Китай здійснив масовий пуск ракет у бік Тайваню. У відповідь Тайвань розгорнув систему ППО у цивільному аеропорту.

У понеділок, 1 серпня, МЗС Китаю знову повторило, що візит Пелосі на Тайвань призведе до "серйозних наслідків", Китай "неодмінно вживе рішучих заходів" для захисту суверенітету та територіальної цілісності.

Тим часом журналістка державного телебачення Тайваню на своїй сторінці у Twitter із посиланням на свої джерела повідомила, що спікерка нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі прибуде до столиці Тайваню 2 серпня. Одночасно китайський державний ЗМІ Global Times повідомив, що літак, на борту якого знаходиться Пелосі, може спробувати здійснити посадку на Тайвані під приводом технічної несправності або необхідності дозаправки.

Нагадаємо, 1 серпня бойові літаки Китаю увійшли до повітряної зони Тайваню. Військові ЗС Тайваню зробили радіопопередження та розгорнули зенітні ракетні комплекси.

Крім того, в Китаї пообіцяли вжити "жорстких і рішучих заходів", якщо спікерка палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань. Представниця китайського МЗС Хуа Чуньїн також назвала можливий візит американської політикині на острів "явною провокацією США".