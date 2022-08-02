Візит Пелосі на Тайвань: Китай проводить навчання і зосередив свої сили поблизу острова (відео)

Військову техніку помітили на пляжі в найближчій до Тайваню провінції Китаю, а в 200 км від острова значно збільшилася кількість кораблів берегової охорони.

У Китаї пообіцяли вжити "жорстких і рішучих заходів", якщо спікерка палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань. Про це заявила глава Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чуньїн, повідомляє тайванське видання TVBS.

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За її словами, Пекін приділяє пильну увагу пересуванню Ненсі Пелосі по Азії.

"Ми приділяємо пильну увагу маршруту Пелосі, і якщо США діятимуть, не зважаючи на думку інших, Китай неодмінно вживе рішучих і жорстких заходів для захисту суверенітету й інтересів безпеки", — сказала представниця китайського МЗС.

Хуа Чуньїн також назвала можливий візит американської політикині на острів "очевидною провокацією США".

"Якщо напруженість у Тайванській протоці загостриться, США має взяти на себе повну відповідальність за це", — йдеться у повідомленні китайського дипломата.

Як Китай готується до ймовірного приїзду Пелосі

2 серпня Народно-визвольна армія Китаю розпочала нові військові навчання у Південно-Китайському морі. Спостерігачі пов'язують активність армії КНР у південних регіонах країни не лише зі святкуванням 95-х роковин, а й з візитом Ненсі Пелосі в Тайвань.

Тим часом користувачі мережі розповсюджують кадри того, що відбувається на одному з пляжів у китайській провінції Фуцзянь. Там помітили військову броньовану техніку, яка пересувалася прямо по узбережжю. Зазначимо, що провінція Фуцзянь — найближча до Тайваню материкова частина КНР. Острів відокремлений від Китаю Тайванською протокою.

Крім того, в акваторії міста Сямень та островів Цзіньмень, які розташовані за 200 км від Тайваню, зазначено значне збільшення кількості кораблів берегової охорони Народно-визвольної армії Китаю. Однак берегова охорона Тайваню заявила, що вони "не заходять у заборонені зони" і наразі використовують біноклі для спостереження та контролю.

Крім того, у Фуцзяні було помічено пускові установки балістичних ракет DF-16.

Нагадаємо, 2 серпня два авіаносці ВМС Китаю вийшли в море. Вони можуть бути спрямовані у бік Тайваню.

Як очікується, літак на борту з Ненсі Пелосі має приземлитися 2 серпня в аеропорту Суншань у Тайбеї о 22:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом). Вранці 3 серпня у Пелосі заплановано візит до парламенту Тайваню. Там вона має зустрітися з депутатами та президентом Цай Інвень.

29 липня в Білому Домі заявляли, що США не бачать військової активності Китаю, що насувається, проти Тайваню.