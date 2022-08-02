Визит Пелоси на Тайвань: Китай проводит учения и сосредоточил свои силы вблизи острова (видео)

Военную технику заметили на пляже в ближайшей к Тайваню провинции Китая, а в 200 км от острова значительно увеличилось число кораблей береговой охраны.

В Китае пообещали предпринять "жесткие и решительные меры", если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань. Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин, передает тайваньское издание TVBS.

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По ее словам, Пекин уделяет пристальное внимание передвижению Нэнси Пелоси по Азии.

"Мы уделяем пристальное внимание маршруту Пелоси, и если США будут действовать, не считаясь с мнением других, Китай непременно примет решительные и жесткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности", — сказала представительница китайского МИД.

Хуа Чуньин также назвала возможный визит американского политика на остров "явной провокацией США".

"Если напряженность в Тайваньском проливе обострится, США должна взять на себя полную ответственность за это", — сказано в сообщении китайского дипломата.

Как Китай готовится к вероятному приезду Пелоси

2 августа Народно-освободительная армия Китая начала новые военные учения в Южно-Китайском море. Наблюдатели связывают активность армии КНР в южных регионах страны не только с празднованием 95-ой годовщины, но и с визитом Нэнси Пелоси в Тайвань.

Тем временем пользователи сети распространяют кадры происходящего на одном из пляжей в китайской провинции Фуцзянь. Там заметили военную бронированную технику, которая передвигалась прямо по побережью. Отметим, что провинция Фуцзянь — ближайшая к Тайваню материковая часть КНР. Остров отделен от Китая Тайваньским проливом.

Кроме того, в акватории города Сямэнь и островов Цзиньмэнь, которые расположены в 200 км от Тайваня, отмечено значительное увеличение числа кораблей береговой охраны Народно-освободительной армии Китая. Однако береговая охрана Тайваня заявила, что они "не заходят в запретные зоны" и в настоящее время используют бинокли для наблюдения и контроля.

Кроме того, в Фуцзяне были замечены пусковые установки баллистических ракет DF-16.

Напомним, 2 августа два авианосца ВМС Китая вышли в море. Они могут быть направлены в сторону Тайваня.

Как ожидается, самолет на борту с Нэнси Пелоси должен приземлится 2 августа в аэропорту Суншань в Тайбэе в 22:30 по местному времени (17:30 по Киеву). Утром 3 августа у Пэлоси запланирован визит в парламент Тайваня. Там она должна встретится с депутатами и президентом Цай Инвэнь.

29 июля в Белом Доме заявляли, что США не видят надвигающейся военной активности Китая против Тайваня.