Визит Пелоси на Тайвань: Китай проводит учения и сосредоточил свои силы вблизи острова (видео)
Военную технику заметили на пляже в ближайшей к Тайваню провинции Китая, а в 200 км от острова значительно увеличилось число кораблей береговой охраны.
В Китае пообещали предпринять "жесткие и решительные меры", если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань. Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин, передает тайваньское издание TVBS.
По ее словам, Пекин уделяет пристальное внимание передвижению Нэнси Пелоси по Азии.
"Мы уделяем пристальное внимание маршруту Пелоси, и если США будут действовать, не считаясь с мнением других, Китай непременно примет решительные и жесткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности", — сказала представительница китайского МИД.
Хуа Чуньин также назвала возможный визит американского политика на остров "явной провокацией США".
"Если напряженность в Тайваньском проливе обострится, США должна взять на себя полную ответственность за это", — сказано в сообщении китайского дипломата.
Как Китай готовится к вероятному приезду Пелоси
2 августа Народно-освободительная армия Китая начала новые военные учения в Южно-Китайском море. Наблюдатели связывают активность армии КНР в южных регионах страны не только с празднованием 95-ой годовщины, но и с визитом Нэнси Пелоси в Тайвань.
Тем временем пользователи сети распространяют кадры происходящего на одном из пляжей в китайской провинции Фуцзянь. Там заметили военную бронированную технику, которая передвигалась прямо по побережью. Отметим, что провинция Фуцзянь — ближайшая к Тайваню материковая часть КНР. Остров отделен от Китая Тайваньским проливом.
Кроме того, в акватории города Сямэнь и островов Цзиньмэнь, которые расположены в 200 км от Тайваня, отмечено значительное увеличение числа кораблей береговой охраны Народно-освободительной армии Китая. Однако береговая охрана Тайваня заявила, что они "не заходят в запретные зоны" и в настоящее время используют бинокли для наблюдения и контроля.
Кроме того, в Фуцзяне были замечены пусковые установки баллистических ракет DF-16.
Напомним, 2 августа два авианосца ВМС Китая вышли в море. Они могут быть направлены в сторону Тайваня.
Как ожидается, самолет на борту с Нэнси Пелоси должен приземлится 2 августа в аэропорту Суншань в Тайбэе в 22:30 по местному времени (17:30 по Киеву). Утром 3 августа у Пэлоси запланирован визит в парламент Тайваня. Там она должна встретится с депутатами и президентом Цай Инвэнь.
29 июля в Белом Доме заявляли, что США не видят надвигающейся военной активности Китая против Тайваня.