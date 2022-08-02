На улицах Китая заметили межконтинентальную баллистическую ракету (видео), — соцсети

Дальность стрельбы таких ракет составляет 13 тысяч километров, а мощность каждого блока — одна мегатонна в тротиловом эквиваленте.

В Китае по улицам демонстративно провезли межконтинентальную баллистическую ракету DF5b. Видео с грозным оружием опубликовали в соцсетях.

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DF5b способна пролететь 12-15 тысяч километров и может переносить от 3 до 8 водородных боеголовок.

Пользователи соцсетей уже выразили предположения, что таким образом КНР предупреждает о возможном ударе по Тайваню или США из-за визита на остров американской конгрессвумен Нэнси Пэлосси.

Что известно о DF5b

Это — межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования тяжелого класса.

По оценкам специалистов максимальная дальность стрельбы таких ракет составляет 13 тыс. километров. Разделяющаяся головная часть (РГЧ) ракеты включает, по разным оценкам, от 3 до 8 блоков индивидуального наведения. Круговое вероятное отклонение от цели — около 800 метров. Мощность каждого блока ракеты — примерно 1 мегатонна в тротиловом эквиваленте.

В чем состоит конфликт КНР, Тайваня и США

В последние несколько дней ситуация с независимостью Тайваня, которую не признает Китай, обострилась в связи с намерениями спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить остров (как известно, официальный Вашингтон поддерживает Тайвань в этом конфликте).

Пекин на это отреагировал крайне жестко. В СМИ обсуждалось даже то, что китайцы готовятся сбить самолет, на борту которого находилась конгрессвумен.

Официально таких угроз не звучало, но накануне начала азиатского турне спикера Китай начал в районе острова масштабные военные учения.

В воскресенье, 31 августа, Китай совершил массовый пуск ракет в сторону Тайваня. В ответ Тайвань развернул систему ПВО в гражданском аэропорту.

В понедельник, 1 августа, МИД Китая снова повторил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям", Китай "непременно примет решительные меры" для защиты суверенитета и территориальной целостности.

Тем временем журналистка государственного телевидения Тайваня на своей странице в Twitter со ссылкой на свои источники сообщила, что спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси прибудет в столицу Тайваня 2 августа. Одновременно китайское государственное СМИ Global Times сообщилот, что самолет, на борту которого находится Пелоси, может попытаться совершить посадку на Тайване под предлогом технической неисправности или необходимости дозаправки.

Напомним, 1 августа боевые самолеты Китая вошли в воздушную зону Тайваня. Военные ВС Тайваня сделали радиопредупреждение и развернули зенитные ракетные комплексы.

Кроме того, в Китае пообещали предпринять "жесткие и решительные меры", если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань. Представительница китайского МИД Хуа Чуньин также назвала возможный визит американского политика на остров "явной провокацией США".