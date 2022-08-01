Бойові літаки Китаю ввійшли у повітряну зону Тайваню, — Міноборони

Військові ЗС Тайваню зробили радіопопередження та розгорнули зенітні ракетні комплекси.

У понеділок, 1 серпня, чотири бойові літаки ВПС Китаю були помічені в розпізнавальній зоні ППО Тайваню. Повідомлення про це з'явилося на офіційній сторінці Міністерства оборони Тайваню у Твіттері.

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Відомо, що це були чотири винищувачі J-16 ВПС Народно-визвольної армії КНР. Вони здійснили обліт акваторії на південний захід від острова.

Тайванські військові у відповідь такі дії поширювали радіопопередження і розгорнули зенітні ракетні комплекси.

Що відомо про напруженість між Китаєм та Тайванем

В останні кілька днів ситуація з незалежністю Тайваню, яку не визнає Китай, загострилася через наміри речниці Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідати острів (як відомо, офіційний Вашингтон підтримує Тайвань у цьому конфлікті).

Пекін на це відреагував дуже жорстко. У ЗМІ обговорювалося навіть те, що китайці готуються збити літак, на борту якого перебувала конгресвумен.

Офіційно таких погроз не звучало, але напередодні початку азіатського турне речниці Китай розпочав у районі острова масштабні військові навчання.

У неділю, 31 серпня, Китай здійснив масовий пуск ракет у бік Тайваню. У відповідь Тайвань розгорнув систему ППО у цивільному аеропорту.

У понеділок, 1 серпня, МЗС Китаю знову повторило, що візит Пелосі на Тайвань призведе до "серйозних наслідків", Китай "неодмінно вживе рішучих заходів" для захисту суверенітету та територіальної цілісності.

Тим часом журналістка державного телебачення Тайваню на своїй сторінці у Twitter із посиланням на свої джерела повідомила, що речниця нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі прибуде до столиці Тайваню 2 серпня. Одночасно китайське державне ЗМІ Global Times повідомило, що літак, на борту якого знаходиться Пелосі, може спробувати здійснити посадку на Тайвані під приводом технічної несправності або необхідності дозаправки.

Раніше ми писали про те, як США можуть захистити Тайвань від вторгнення КНР. Війна не є неминучою, але вона стає імовірнішою, чим вища впевненість Пекіна, що він встигне зламати оборону Тайваню до втручання зовнішніх сил.

Крім того, Фокус повідомляв своїх читачів про те, що згідно з офіційною інформацією Конгресу США, спікер Палати представників Ненсі Пелосі відвідає Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію. Серед перерахованих країн Тайвань не вказано, отже, американська сторона офіційно не планує візиту Пелосі на острів.