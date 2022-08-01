Боевые самолеты Китая вошли в воздушную зону Тайваня, — Минобороны

Военные ВС Тайваня сделали радиопредупреждение и развернули зенитные ракетные комплексы.

В понедельник, 1 августа, четыре боевых самолета ВВС Китая были замечены в опознавательной зоне ПВО Тайваня. Сообщение об этом появилось на официальной странице Министерства обороны Тайваня в Твиттере.

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Известно, что это были четыре истребителя J-16 ВВС Народно-освободительной армии КНР. Они совершили облет акватории к юго-западу от острова.

Тайваньские военные в ответ на такие действия распространяли радиопредупреждение и развернули зенитные ракетные комплексы.

Что известно о напряженности между Китаем и Тайванем

В последние несколько дней ситуация с независимостью Тайваня, которую не признает Китай, обострилась в связи с намерениями спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить остров (как известно, официальный Вашингтон поддерживает Тайвань в этом конфликте).

Пекин на это отреагировал крайне жестко. В СМИ обсуждалось даже то, что китайцы готовятся сбить самолет, на борту которого находилась конгрессвумен.

Официально таких угроз не звучало, но накануне начала азиатского турне спикера Китай начал в районе острова масштабные военные учения.

В воскресенье, 31 августа, Китай совершил массовый пуск ракет в сторону Тайваня. В ответ Тайвань развернул систему ПВО в гражданском аэропорту.

В понедельник, 1 августа, МИД Китая снова повторил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям", Китай "непременно примет решительные меры" для защиты суверенитета и территориальной целостности.

Тем временем журналистка государственного телевидения Тайваня на своей странице в Twitter со ссылкой на свои источники сообщила, что спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси прибудет в столицу Тайваня 2 августа. Одновременно китайское государственное СМИ Global Times сообщилот, что самолет, на борту которого находится Пелоси, может попытаться совершить посадку на Тайване под предлогом технической неисправности или необходимости дозаправки.

Раньше мы писали о том, как США могут защитить Тайвань от вторжения КНР. Война не является неизбежной, но она становится тем вероятнее, чем выше уверенность Пекина, что он успеет сломить оборону Тайваня до вмешательства внешних сил.

Кроме того, Фокус извещал своих читателей о том, что согласно официальной информации Конгресса США, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Среди перечисленных стран Тайвань не указан, следовательно, американская сторона официально не планирует визит Пелоси на остров.