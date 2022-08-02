Армия Китая начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня (видео)

Параллельно с информацией о боевых самолетах КНР в воздушном пространстве Тайваня появилась информация о том, что Китай запускает точечную военную операцию в ответ на визит Нэнси Пэлоси на остров.

Вечером 2 августа 24 боевых самолет из Китая вошел в воздушное пространство Тайваня. Сообщение об этом появилось на официальной странице Министерства обороны Тайваня в Твиттере.

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Речь идет о военных самолетах типа J-11 и J-16. К слову, сначала появилась информация о 21 самолете.

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Но позже в профильном министерстве уточнили, что самолетов было 24.

Всего сейчас в воздушном пространстве Тайваня находятся:

11 истребителей J-11;

10 истребителей J-16;

самолет ДРЛО и управления KJ-500;

самолет РЭБ второго поколения Y-9G (GX-11);

самолет радиоэлектронной разведки Y-8GX4.

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Кроме того, по состоянию на вечер 2 августа армия Китая уже начала военные учения в трех акваториях вокруг Тайваня. Об этом сообщили в эфире центральное телевидение КНР.

Учения будут включать в себя совместные воздушные и морские учения на севере, юго-западе и юго-востоке Тайваня, дальние боевые стрельбы в Тайваньском проливе и испытательные пуски ракет в море к востоку от Тайваня, сообщило командование Восточного театра военных действий.

Также Министерство обороны КНР заявило, что китайские военные приведены в состояние повышенной боевой готовности и начнут "целенаправленные военные операции" в ответ на визит спикера Палаты представителей США Пелоси на Тайвань.

Профильное министерство не предоставило подробностей о том, что будут включать в себя целенаправленные военные операции, и будут ли они отделены от учений, объявленных Восточным командованием театра военных действий.

Напомним, накануне, 1 августа, боевые самолеты Китая уже вошли в воздушную зону Тайваня. Военные ВС Тайваня сделали радиопредупреждение и развернули зенитные ракетные комплексы.

А во вторник, 2 июля, на улицах Китая заметили межконтинентальную баллистическую ракету. Дальность стрельбы таких ракет составляет 13 тысяч километров, а мощность каждого блока — одна мегатонна в тротиловом эквиваленте.