Армія Китаю на тлі візиту Пелосі в Тайвань проведе військові навчання, — ЗМІ (карта)

Навчання Народно-визвольної армії Китаю пройдуть в акваторії навколо Тайваню.

Народно-визвольна армія Китаю проведе військові навчання в акваторії навколо Тайваню на тлі візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі в частково визнану державу. Про це пише місцеве видання The Global Times.

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Представник Східного командування театру військових дій полковник Ши Ї, зокрема, зазначив, що китайські військові проведуть серію спільних військових операцій навколо острова Тайвань, а також повітряні та морські бойові дії. Як уточнюється, у Тайванській протоці під час навчань будуть організовані дальні стрільби з використанням бойових набоїв.

Як уточнюється, навчання розпочнуться вже сьогодні ввечері.

Навчання продовжаться до 7 серпня

Інші китайські ЗМІ також пишуть про навчання Народно-визвольної армії КНР у кількох районах навколо Тайваню з 4 по 7 серпня. Зокрема, про це повідомляється у Twitter державного китайського агентства XINHUA.

"Із 12:00 (за пекінським часом) 4 серпня до 12:00 (за пекінським часом) 7 серпня 2022 року Народно-визвольна армія Китаю проведе важливі військові навчання та навчальні заходи", — йдеться в повідомленні.

Держмедіа також опублікувало карту, на якій видно, що навчання пройдуть у шести районах навколо острова Тайвань.

ЗМІ опублікувало інформацію про навчання безпосередньо після повідомлень про те, що літак спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі приземлився в аеропорту Тайбея.

Нагадаємо, в МЗС КНР відреагували на візит Пелосі на Тайвань, заявивши, що приїзд американської політикині на територію, яку Китай вважає своєю, "приведе до тяжких наслідків". Зовнішньополітичне відомство вважає, що рішення Пелосі відвідати Тайвань створює загрозу миру та стабільності в Тайванській протоці.

Водночас у Тайвані запровадили другий рівень тривоги на тлі візиту американської політикині та погроз із боку Китаю. Це сталося після того, як армія Китаю підняла в повітря свої винищувачі напередодні посадки літака з Пелосі в аеропорту Тайбея.