Тайвань запровадив другий рівень тривоги на тлі візиту Пелосі (відео)

Перед цим у ЗМІ з'явилася інформація про активність китайської авіації в районі Тайванської протоки.

Влада Тайваню ввела другий рівень тривоги на тлі візиту спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Відео з відповідним оголошенням, яке пролунало на тайванському ТБ, опублікували користувачі мережі.

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Зокрема, підвищення рівня тривоги в Тайвані відбулося після того, як армія Китаю підняла в повітря свої винищувачі напередодні посадки літака з Пелосі в аеропорту Тайбея. Йдеться про винищувачів Су-35 Військово-повітряних сил КНР. ЗМІ також повідомляли, що бойові літаки Китаю перетинали Тайванську протоку перед посадкою борту з Пелосі.

Нагадаємо, літак із Пелосі приземлився в аеропорту в Тайбеї близько 17:50 за київським часом. Американська сторона направила до острова бойові кораблі, зокрема авіаносець "Рональд Рейган". Також стало відомо, що борт Пелосі супроводжують американські військові літаки, які вилетіли з бази в Японії.

У ЗМІ повідомлялося, що в спікерки нижньої палати Конгресу заплановано на середу кілька зустрічей, у тому числі з президентом Тайваню та парламентарями. Покинути острів представниця американської влади може вже завтра.