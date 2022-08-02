Тайвань ввел второй уровень тревоги на фоне визита Пелоси (видео)

Перед этим в СМИ появилась информация об активности китайской авиации в районе Тайваньского пролива.

Власти Тайваня ввели второй уровень тревоги на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Видео с соответствующим объявлением, прозвучавшем на тайваньском ТВ, опубликовали пользователи сети.

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В частности, повышение уровня тревоги в Тайване произошло после того, как армия Китая подняла в воздух свои истребители в преддверии посадки самолета с Пелоси в аэропорту Тайбэя. Речь идет об истребителях Су-35 Военно-воздушных сил КНР. СМИ также сообщали, что боевые самолеты Китая пересекали Тайваньский пролив перед посадкой борта с Пелоси.

Напомним, самолет с Пелоси приземлился в аэропорту в Тайбэе около 17:50 по киевскому времени. Американской стороной к острову были направлены боевые корабли, в том числе авианосец "Рональд Рейган". Также стало известно, что борт Пелоси сопровождают американские военные самолеты, вылетевшие с базы в Японии.

В СМИ сообщалось, что у спикера нижней палаты Конгресса запланировано на среду несколько встреч, в том числе с президентом Тайваня и парламентариями. Покинуть остров представительница американских властей может уже завтра.