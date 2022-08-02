Армия Китая на фоне визита Пелоси на Тайвань проведет военные учения, – СМИ (карта)

Учения Народно-освободительной армии Китая пройдут в акватории вокруг Тайваня.

Народно-освободительная армия Китая проведет военные учения в акватории вокруг Тайваня на фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в частично признанное государства. Об этом пишет местное издание The Global Times.

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Представитель Восточного командования театра военных действий полковник Ши И, в частности, отметил, что китайские военные проведут серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань, а также воздушные и морские боевые действия. Как уточняется, в Тайваньском проливе во время учений будут организованы дальние стрельбы с использованием боевых патронов.

Как уточняется, учения начнутся уже сегодня вечером.

Учения продолжатся до 7 августа

Другие китайские СМИ также пишут об учениях Народно-освободительной армии КНР в нескольких районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. В частности, об этом сообщается в Twitter государственного китайского агентства XINHUA.

"С 12:00 (по пекинскому времени) 4 августа до 12:00 (по пекинскому времени) 7 августа 2022 года Народно-освободительная армия Китая проведет важные военные учения и учебные мероприятия", – говорится в сообщении.

Госмедиа также опубликовало карту, на которой видно, что учения пройдут в шести районах вокруг острова Тайвань.

СМИ опубликовало информацию об учениях непосредственно после сообщений о том, что самолет спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя.

Напомним, в МИД КНР отреагировали на визит Пелоси на Тайвань, заявив, что приезд американского политика на территорию, которую Китай считает своей, "приведет к тяжелым последствиям". Внешнеполитическое ведомство считает, что решение Пелоси посетить Тайвань создает угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Между тем, в Тайване ввели второй уровень тревоги на фоне визита американского политика и угроз со стороны Китая. Это произошло после того, как армия Китая подняла в воздух свои истребители в преддверии посадки самолета с Пелоси в аэропорту Тайбэя.