"Приведет к тяжелым последствиям": в МИД КНР отреагировали на визит Пелоси на Тайвань

Визит американской конгрессвумен на Тайвань в МИД Китая назвали таким, который создает угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе и пообещали серьезные последствия.

МИД Китая снова предупредил США о последствиях визита конгрессвумен Нэнси Пэлоси на Тайвань. Официальное заявление сделал представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

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"Это (визит Пэлоси, — ред.) нанесет серьезный урон отношениям между Китаем и США и приведет к очень серьезным событиям и последствиям", — сказал Лицзянь.

По словам представителя профильного министерства КНР, приезд Пэлоси на Тайвань будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР, нарушающим принцип "одного Китая", что, в свою очередь, создаст угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Китайская сторона в очередной раз предупредила американскую сторону, что КНР находится в состоянии повышенной готовности, армия Китая никоим образом не останется безучастным наблюдателем и обязательно примет решительные и действенные контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, прибытие самолета с председательницей Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань ожидается в 17:30. На здании возле аэропорта Суньшань в преддверии посадки борта появилась надпись "Любовь. Надежда. Мир".

Ранее Фокус писал о том, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси должна прилететь в Тайвань сегодня вечером. Политик проведет в Тайване с официальным визитом одни сутки, и уже завтра к 17:00 по местному времени (12:00 по Киеву — ред.) должна покинуть остров.

Министерство иностранных дел Китая обвинил США в намеренной эскалации конфликта. В китайском ведомстве считают, что Соединенные Штаты "постоянно бросают вызовы" по тайваньскому вопросу. Также со стороны Министерства обороны КНР ранее прозвучало заявление, что китайская армия "не будет сидеть сложа руки" в случае визита Пелоси на остров, который власти Китая считают своей территорией.