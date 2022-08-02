Пересекают красную линию: МИД КНР обвинил США в намеренной эскалации конфликта

В министерстве иностранных дел Китая считают, что Соединенные Штаты "постоянно бросают вызовы" по тайваньскому вопросу.

В министерстве иностранных дел Китая считают, что США несут ответственность за "провокации" в Тайваньском проливе, что привело к росту напряженности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пишет Bloomberg.

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Дипломат подчеркнула, что сложно представить что-то "более безрассудное и провокационное", чем такое поведение США в отношении Тайваня.

В МИД КНР отмечают, что власти США должны осознавать "важность и деликатность вопроса" с визитом спикера Палаты представителей Когресса США Нэнси Пелоси на остров и насколько опасным это может быть.

Агентство ТАСС также передает слова Хуа Чуньин о том, что таким образом США пересекает "красную линию" и "все рамки дозволенного".

"США по тайваньскому вопросу постоянно бросают вызовы Китаю, они пересекают красную линию и рамки дозволенного", – считает дипломат.

По ее словам, Китай лишь пытается "отстаивать свой суверенитет".

"Мы решительно против вмешательства [во внутренние дела Китая] сепаратистских элементов на Тайване и иностранных политических сил, мы не оставим им ни малейшего шанса. Правительство и народ КНР будут твердо отстаивать суверенитет, интересы безопасности и территориальную целостность своей страны", – подчеркнула Хуа Чуньин.

Как говорит китайский дипломат, Пекин уже неоднократно выражал протесты Вашингтону в связи с действиями американских властей, которые в одностороннем порядке "дают неверный сигнал" сторонникам независимости Тайваня и тем самым грубо нарушают принцип "одного Китая".

"Нести ответственность за произошедшее будут сами Соединенные Штаты", – добавила представитель ведомства.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси должна прилететь в Тайвань сегодня вечером. Политик проведет в Тайване с официальным визитом одни сутки, и завтра к 17:00 по местному времени она должна покинуть остров.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что государство готово поддержать Тайвань в случае военной агрессии Китая. По словам главы внешнеполитического ведомства, такой сигнал для КНР особенно важен с учетом полномасштабного вторжения России в Украину.