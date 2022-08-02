Германия поможет Тайваню в случае агрессии со стороны Китая, – МИД страны

По словам министра иностранных дел Анналены Бербок, Германия работает над снижением рисков ядерной эскалации в мире.

Германия окажет поддержку Тайваню в случае военной агрессии со стороны Китайской Народной Республики. Об этом заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок, пишет немецкое издание Der Spiegel.

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"Мы не приемлем, когда нарушается международное право, и более крупный сосед нападает на своего меньшего соседа с нарушением международного права — и это, конечно же, относится и к Китаю", – прокомментировала глава МИД.

По словам Бербок, такой сигнал для КНР особенно важен с учетом военной агрессии России в отношении Украины. Международное сообщество должно показать, что не приемлет такое поведение, подчеркивает министр.

Как отмечает глава внешнеполитического ведомства Германии, МИД в настоящее время работает над снижением рисков ядерной эскалации в мире. Немецкий политик также обвинила РФ в использовании "безжалостной ядерной риторики" с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Поскольку Москва грубо нарушает основанный на правилах порядок, теперь еще более важно соблюдать согласованные нормы и принципы, а также осуждать нарушения, говорит Бербок.

"Сейчас время быть сильными", – добавила она.

Ранее Фокус рассказывал, почему Китай может начать войну с Тайванем из-за визита Нэнси Пелоси. КНР каждый день усиливает военный потенциал в Южно-Китайском море, а Тайвань отвечает аналогичными мерами – усиливает боевую готовность своей армии.

Также мы писали о том, как США могут защитить Тайвань от вторжения КНР. Вторжение РФ в Украину продемонстрировало, насколько важно Тайваню иметь асимметричный ответ на вероятные действия КНР.