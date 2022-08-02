Німеччина допоможе Тайваню у разі агресії з боку Китаю, – МЗС країни

За словами міністрині закордонних справ Анналени Бербок, Німеччина працює над зниженням ризиків ядерної ескалації у світі.

Німеччина підтримає Тайвань у разі військової агресії з боку Китайської Народної Республіки. Про це заявила Міністриня закордонних справ країни Анналена Бербок, пише німецьке видання Der Spiegel.

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"Ми не приймемо, коли порушується міжнародне право, і більший сусід нападає на свого меншого сусіда з порушенням міжнародного права — і це, звичайно ж, стосується і Китаю", — прокоментувала глава МЗС.

За словами Бербок, такий сигнал для КНР особливо важливий з урахуванням військової агресії Росії щодо України. Міжнародна спільнота має показати, що не сприймає таку поведінку, наголошує міністриня.

Як зазначає глава зовнішньополітичного відомства Німеччини, МЗС наразі працює над зниженням ризиків ядерної ескалації у світі. Німецька політикиня також звинуватила РФ у використанні "жорсткої ядерної риторики" з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Оскільки Москва грубо порушує заснований на правилах порядок, тепер ще важливіше дотримуватись узгоджених норм і принципів, а також засуджувати порушення, каже Бербок.

"Зараз час бути сильними", — додала вона.

Раніше Фокус розповідав, чому Китай може розпочати війну з Тайванем через візит Ненсі Пелосі. КНР щодня посилює військовий потенціал у Південно-Китайському морі, а Тайвань відповідає аналогічними заходами — посилює бойову готовність своєї армії.

Також ми писали, як США можуть захистити Тайвань від вторгнення КНР. Вторгнення РФ в Україну продемонструвало, наскільки важливо Тайваню мати асиметричну відповідь на ймовірні дії КНР.