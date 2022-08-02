Перетинають червону лінію: МЗС КНР звинуватило США у навмисній ескалації конфлікту

У міністерстві закордонних справ Китаю вважають, що Сполучені Штати "постійно кидають виклики" щодо тайванського питання.

У міністерстві закордонних справ Китаю вважають, що США відповідають за "провокації" в Тайванській протоці, що призвело до зростання напруженості. Про це на брифінгу заявила офіційна представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн, пише Bloomberg.

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Пані дипломат підкреслила, що складно уявити щось "безрозсудніше і провокаційніше", ніж така поведінка США щодо Тайваню.

В МЗС КНР зазначають, що влада США має усвідомлювати "важливість і делікатність питання" з візитом спікерки Палати представників Когресу США Ненсі Пелосі на острів і наскільки небезпечним це може бути.

Агентство ТАСС також передає слова Хуа Чуньїн про те, що так США перетинає "червону лінію" та "всі межі дозволеного".

"США щодо тайванського питання постійно кидають виклики Китаю, вони перетинають червону лінію та межі дозволеного", — вважає пані дипломат.

За її словами, Китай лише намагається "відстоювати свій суверенітет".

"Ми рішуче проти втручання [у внутрішні справи Китаю] сепаратистських елементів на Тайвані та іноземних політичних сил, ми не залишимо їм жодного шансу. Уряд і народ КНР твердо відстоюватимуть суверенітет, інтереси безпеки та територіальну цілісність своєї країни", — наголосила Хуа Чуньїн.

Як каже пані китайський дипломат, Пекін уже неодноразово висловлював протести Вашингтону в зв'язку з діями американської влади, які в односторонньому порядку "дають неправильний сигнал" прихильникам незалежності Тайваню і тим самим грубо порушують принцип одного Китаю.

"Нести відповідальність за те, що сталося, будуть самі Сполучені Штати", — додала представниця відомства.

Нагадаємо, спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі має прилетіти до Тайваню сьогодні ввечері. Політикиня проведе в Тайвані з офіційним візитом одну добу, і завтра до 17:00 за місцевим часом вона має покинути острів.

Раніше міністриня закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що держава готова підтримати Тайвань у разі військової агресії Китаю. За словами глави зовнішньополітичного відомства, такий сигнал для КНР особливо важливий з урахуванням повномасштабного вторгнення Росії в Україну.