UA
UA
Разделы
Материалы
Мир Конфликт между Китаем и Тайванем

Самолет Пелоси может приземлиться в Тайване в течение часа: видео из аэропорта

1249
аэропорт суньшань, суньшань тайбэй, аэропорт тайвань, аэропорт тайваня
Фото: Скриншот | В Тайване ожидают самолет Нэнси Пелоси

На здании возле аэропорта Суньшань в преддверии посадки борта появилась надпись "Любовь. Надежда. Мир".

Прибытие самолета с председательницей Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань ожидается в 17:30. Журналисты поделились кадрами из аэропорта "Суньшань" в Тайбэе. Трансляцию вел тайваньский YouTube-канал United Daily News (UDN).

Обстановка в "Суньшани" на момент трансляции была спокойной.

В социальных сетях тем временем появилось видео, на котором запечатлено, как на одном из зданий в районе аэропорта, куда должен прибыть самолет с представительницей американских властей, появилась надпись "Любовь. Надежда. Мир".

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси должна прилететь в Тайвань сегодня вечером. Политик проведет в Тайване с официальным визитом одни сутки, и уже завтра к 17:00 по местному времени (12:00 по Киеву — ред.) должна покинуть остров.

Министерство иностранных дел Китая обвинил США в намеренной эскалации конфликта. В китайском ведомстве считают, что Соединенные Штаты "постоянно бросают вызовы" по тайваньскому вопросу. Также со стороны Министерства обороны КНР ранее прозвучало заявление о том, что китайская армия "не будет сидеть сложа руки" в случае визита Пелоси на остров, который власти Китая считают своей территорией.

Также известно, что сегодня армия Китая начала новые военные учения в Южно-Китайском море. В провинции Фуцзянь — ближайшей к Тайваню материковой части КНР, была замечена китайская военная техника.