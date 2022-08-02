Літак Пелосі може приземлитися в Тайвані протягом години: відео з аеропорту

На приміщенні біля аеропорту Суньшань напередодні посадки борту з'явився напис "Кохання. Надія. Мир".

Прибуття літака з головою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню очікується о 17:30. Журналісти поділилися кадрами з аеропорту "Суньшань" у Тайбеї. Трансляцію вів тайванський YouTube канал United Daily News (UDN).

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Обстановка у "Суньшані" на момент трансляції була спокійною.

У соціальних мережах тим часом з'явилося відео, на якому знято, як на одній із будівель у районі аеропорту, куди має прибути літак із представницею американської влади, з'явився напис "Кохання. Надія. Мир".

Нагадаємо, спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі має прилетіти до Тайваню сьогодні ввечері. Політикиня проведе в Тайвані з офіційним візитом одну добу, і вже завтра о 17:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом — ред.) має покинути острів.

Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило США у навмисній ескалації конфлікту. У китайському відомстві вважають, що Сполучені Штати "постійно кидають виклики" щодо тайванського питання. Також із боку Міністерства оборони КНР раніше прозвучала заява про те, що китайська армія "не сидітиме склавши руки" у разі візиту Пелосі на острів, який влада Китаю вважає своєю територією.

Також відомо, що сьогодні армія Китаю розпочала нові військові навчання у Південно-Китайському морі. У провінції Фуцзянь, найближчої до Тайваню материкової частини КНР, було помічено китайську військову техніку.