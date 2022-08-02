"Призведе до тяжких наслідків": в МЗС КНР відреагували на візит Пелосі на Тайвань

Візит американської конгресвумен на Тайвань в МЗС Китаю назвали таким, що створює загрозу миру та стабільності у Тайванській протоці та пообіцяли серйозні наслідки.

МЗС Китаю знову попередило США про наслідки візиту конгресвумен Ненсі Пелосі на Тайвань. Офіційну заяву зробив представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь.

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"Це (візит Пелосі, — ред.) завдасть серйозної шкоди відносинам між Китаєм і США та призведе до дуже серйозних подій і наслідків", — сказав Ліцзянь.

За словами представника профільного міністерства КНР, приїзд Пелосі на Тайвань буде грубим втручанням у внутрішні справи КНР, що порушуватиме принцип "одного Китаю", що, зі свого боку, створить загрозу миру та стабільності в Тайванській протоці.

Китайська сторона вкотре попередила американську сторону, що КНР перебуває в стані підвищеної готовності, армія Китаю жодним чином не залишиться байдужим спостерігачем та обов'язково вживатиме рішучих і дієвих контрзаходів для захисту суверенітету та територіальної цілісності.

Нагадаємо, прибуття літака з головою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню очікується о 17:30. На будівлі біля аеропорту Суньшань напередодні посадки борту з'явився напис "Кохання. Надія. Мир".

Раніше Фокус писав про те, що спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі має прилетіти в Тайвань сьогодні ввечері. Політикиня проведе в Тайвані з офіційним візитом одну добу, і вже завтра до 17:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом — ред.) має покинути острів.

Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило США у навмисній ескалації конфлікту. У китайському відомстві вважають, що Сполучені Штати "постійно кидають виклики" щодо тайванського питання. Також із боку Міністерства оборони КНР раніше прозвучала заява, що китайська армія "не буде сидіти склавши руки" у разі візиту Пелосі на острів, який влада Китаю вважає своєю територією.