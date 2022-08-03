Нэнси Пелоси встретилась с президентом Тайваня: говорили об угрозах Китая (фото)

Цай Инвэнь наградила Нэнси Пелоси правительственной медалью "Орден Благожелательных облаков". Тайвань собирается укрепить военные связи с США, чтобы в Индо-Тихоокеанском регионе было безопасно.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси начала встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Об этом сообщил тайваньский телеканал TTV.

Перед началом беседы президент Тайваня наградила Пелоси правительственной медалью "Орден Благожелательных облаков" за ее заслуги в развитии отношений двух стран.

США гордятся крепкой дружбой с Тайванем и не откажутся от поддержки острова, отметила спикер Палаты представителей в выступлении.

"Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы ясно дать понять – мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и очень гордимся дружбой с этой страной", – сказала Пелоси.

[ + – ] Цай Инвэнь считает Пелоси самым верным другом Тайваня

Политик считает, что в данный момент солидарность США с Тайванем как никогда важна. Цай Инвэнь назвала Пелоси самым верным другом Тайваня.

"Тайвань не отступит перед лицом постоянных усиливающихся военных угроз Китая и будет защищать свой суверенитет. После вторжения Китая в демократический Тайвань безопасность всего Индо-Тихоокеанского региона окажется под угрозой", – подчеркнула глава Тайваня.

По ее словам, Тайвань сделает все для укрепления оборонного потенциала и связей с США в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что Нэнси Пелоси 2 августа прибыла на Тайвань, Китай грозил военным ответом, поскольку он претендует на государство и называет визит Пелоси нарушением собственного суверенитета.

Китайский МИД заявлял о принятии всех необходимых мер для решительной защиты своего суверенитета.

Народно-освободительная армия Китая объявила о проведении военных учений вокруг Тайваня на фоне визита Нэнси Пелоси. Вечером 2 августа 24 военных китайских самолета типа J-11 и J-16 вошли в воздушное пространство Тайваня.