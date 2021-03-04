Поліція Капітолію попросила Національну гвардію США продовжити охорону Конгресу на два місяці
Конгресмени побоюються нового штурму урядової будівлі прихильниками теорії QAnon.
Поліція Капітолію попросила керівництво Національної гвардії США продовжити охорону будівлі ще на два місяці, через побоювання хвилі нових протестів у Вашингтоні.
Про це передає Associated Press.
Зараз запит поліції розглядається в Пентагоні.
Правоохоронні органи Вашингтона перебувають у стані підвищеної готовності у четвер, 4 березня, після того, як розвідка розкрила "можливу змову" прихильників теорії QAnon.
Як раніше заявив конгресмен Адам Сміт, деякі з цих людей вважають, що 75 років тому інавгурація президента проходила 4 березня, і тому вони можуть зібратися знову і зробити штурм будівлі Конгресу.
Видання зазначає, що запит в Національну гвардію надійшов протягом останніх 36 годин, і тепер в керівництві активно шукають добровольців по всій країні, щоб продовжити охорону Капітолію. Зараз до охорони залучено понад 5 тисяч нацгвардійців, але їхня місія завершується 12 березня.
Конгресмен Еліза Слоткін заявила, що деякі члени Конгресу стурбовані, чи існує надійний план щодо забезпечення безпеки сенаторів і конгресменів у майбутньому.
"Ми хочемо зрозуміти, який план. Нікому з нас не подобається дивитися на паркан, ворота, і людей в уніформі навколо Капітолію. Ми не можемо покладатися на Національну гвардію в питанні нашої безпеки", — сказала вона.
Поліція Капітолію вже повідомила конгресменам, що паркан навколо будівлі залишатиметься протягом декількох місяців.
QAnon — поширена в США теорія змови, згідно з якою президент США Дональд Трамп протистоїть якійсь таємній та могутній кліці сатаністів-педофілів; згідно з твердженнями послідовників теорії, це угруповання — включає в себе лідерів Демократичної партії США, бізнесменів, голлівудських акторів та інших знаменитостей — підтримує гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей і готує державний переворот або навіть уже править Америкою і всім світом.
Нагадаємо, 6 січня 2021 року відбувся штурм Капітолію прихильниками Трампа, в результаті загинули 5 осіб. Після цих подій в парламенті США почали процедуру імпічменту Дональда Трампа — за підбурювання до насильства.
13 січня Палата представників США вдруге прийняла резолюцію про імпічмент Трампу. Він став першим в історії головою Білого дому, щодо якого цю процедуру починали двічі.
Сенат США в суботу, 13 лютого, не підтримав імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа. Після цього, спікер Палати представників Ненсі Пелосі повідомила про заснування спеціальної комісії з розслідування нападу на Капітолій 6 січня.