Опасность нового штурма Капитолия: тысячи нацгвардейцев останутся в Вашингтоне до середины марта

Предполагается, что новый штурм Капитолия может состояться 4 марта.

Около пяти тысяч военнослужащих Национальной гвардии США будут дислоцироваться в Вашингтоне до 12 марта из-за опасений конгрессменов, что сторонники теории заговора QAnon могут устроить новые беспорядки в Капитолии.

Об этом сообщает CNN.

"Некоторые из этих людей считают, что 75 лет назад, инаугурация президента проходила 4 марта. Почему это важно только богу известно, но они думают, что может надо собраться снова и штурмовать Капитолий 4 марта. Такая информация циркулирует в сети", – заявил в среду во время слушаний в Палате представителей конгрессмен Адам Смит.

QAnon — распространённая в США теория заговора, согласно которой президент США Дональд Трамп противостоит некоей тайной и могущественной клике сатанистов-педофилов; согласно утверждениям последователей теории, эта группировка — включающая в себя лидеров Демократической партии США, бизнесменов, голливудских актёров и других знаменитостей — поддерживает гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей и готовит государственный переворот или даже уже правит Америкой и всем миром.

Издание пишет, что запрос на дислокацию в Вашингтоне 4,9 тысяч военнослужащих Национальной гвардии до 12 марта уже был представлен полицией Капитолия.

"Такие вещи (всевозможные теории заговора) происходят постоянно. Означает ли это, что что-то случится, наверное, нет. Но если вы хотите помочь, скажите им не делать этого, скажите им, что выборы закончились. Джо Байден выиграл. Это были свободные и честные выборы, и давайте уже работать. Это может собьет паранойю у этих людей", – добавил Адам Смит.

Для оценки рисков возможных беспорядков Пентагон сотрудничает с полицией, ФБР, Секретной службой.

Однако беспокойство в связи с планами сторонников Трампа на 4 марта – только одна из причин присутствия Нацгвардии в Вашингтоне. Правоохранители также озабочены вопросами безопасности во время предстоящего обращения президента Байдена к Конгрессу.

Напомним, 6 января 2021 года произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа, в результате погибли 5 человек. После этих событий в парламенте США начали процедуру импичмента Дональду Трампу – за подстрекательство к насилию.

13 января Палата представителей США второй раз приняла резолюцию об импичменте Трампу. Он стал первым в истории главой Белого дома, в отношении которого эту процедуру начинали дважды.

Сенат США в субботу, 13 февраля, не поддержал импичмент 45-го президента США Дональда Трампа. После этого, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила об учреждении специальной комиссии по расследованию нападения на Капитолий 6 января.