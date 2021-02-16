В США создадут независимую комиссию по расследованию штурма Капитолия

Работа создаваемой комиссии будет аналогична расследованию атаки террористов на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

После того, как Сенат США на процессе по импичменту оправдал экс-президента Дональда Трампа, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила об учреждении специальной комиссии по расследованию нападения на Капитолий 6 января.

Об этом сообщает Reuters.

В своем письме, направленном конгрессменам, Пелоси сообщила, что независимая комиссия будет создана по образцу комиссии по расследованию атаки террористов на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

"Для защиты нашей безопасности следующим шагом будет создание внешней независимой Комиссии, по типу созданной после атак 11 сентября 2001 года, которая будет расследовать и сообщать о фактах и причинах внутреннего террористического нападения 6 января 2021 года на Капитолий Соединенных Штатов", – говорится в ее заявлении.

Она добавила, что комиссия будет "расследовать и сообщать о фактах и причинах, связанных с внутренним террористическим нападением 6 января 2021 года на комплекс Капитолия США", а также "о вмешательстве в мирную передачу власти".

Спикер Конгресса США также заявила о необходимости выделения дополнительных средств, чтобы обеспечить безопасность парламентариев.

Более чем через месяц после нападения, комплекс Капитолия в Вашингтоне по-прежнему охраняют 5 тысяч военнослужащих Национальной гвардии, а само здание Капитолия окружено забором с колючей проволокой. Планируется, что войска там останутся до середины марта.

Полиция Капитолия уже обратилась к членам Конгресса принять постановление по установлению забора вокруг Капитолия на постоянной основе.

Напомним, 6 января 2021 года произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа, в результате погибли 5 человек.

После этих событий в парламенте США начали процедуру импичмента Дональду Трампу – за подстрекательство к насилию.

13 января Палата представителей США второй раз приняла резолюцию об импичменте Трампу. Он стал первым в истории главой Белого дома, в отношении которого эту процедуру начинали дважды.

Сенат США в субботу, 13 февраля, не поддержал импичмент 45-го президента США Дональда Трампа.