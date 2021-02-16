У США створять незалежну комісію з розслідування штурму Капітолію

Робота створюваної комісії буде аналогічна розслідуванню атаки терористів на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

Після того, як Сенат США на процесі щодо імпічменту виправдав екс-президента Дональда Трампа, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі повідомила про заснування спеціальної комісії з розслідування нападу на Капітолій 6 січня.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму листі, надісланому конгресменам, Пелосі повідомила, що незалежна комісія буде створена за зразком комісії з розслідування атаки терористів на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

"Для захисту нашої безпеки наступним кроком буде створення зовнішнього незалежного Комісії, за типом створеної після атак 11 вересня 2001 року, яка розслідуватиме і повідомлятиме про факти і причини внутрішнього терористичного нападу 6 січня 2021 року на Капітолій Сполучених Штатів", — йдеться в її заяві.

Вона додала, що комісія "розслідуватиме і повідомлятиме про факти і причини, пов'язаних із внутрішнім терористичним нападом 6 січня 2021 року на комплекс Капітолію США", а також "про втручання в мирну передачу влади".

Спікерка Конгресу США також заявила про необхідність виділення додаткових коштів, щоб забезпечити безпеку парламентаріїв.

Більш ніж через місяць після нападу, комплекс Капітолію у Вашингтоні як і раніше охороняють 5 тисяч військовослужбовців Національної гвардії, а власне будівля Капітолію оточена парканом із колючим дротом. Планується, що війська там залишаться до середини березня.

Поліція Капітолію вже звернулася до членів Конгресу ухвалити постанову щодо встановлення паркану навколо Капітолію на постійній основі.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року відбувся штурм Капітолію прихильниками Трампа, унаслідок загинули 5 осіб.

Після цих подій у парламенті США почали процедуру імпічменту Дональду Трампу — за підбурювання до насильства.

13 січня Палата представників США вдруге ухвалила резолюцію про імпічмент Трампу. Він став першим в історії главою Білого дому, щодо якої цю процедуру починали двічі.

Сенат США в суботу, 13 лютого, не підтримав імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа.