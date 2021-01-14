Палата представителей США второй раз проголосовала за импичмент Трампу

В истории США такое случается впервые.

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа. Как сообщает BBC News, причина импичмента – подстрекательство толпы его сторонников к нападению на здание Капитолия 6 января.

За резолюцию об импичменте проголосовали демократы и некоторая часть республиканцев. "За" импичмент получено было 232 голоса (в том числе голоса 10 республиканцев), "против" проголосовали 192 конгрессмена.

Следует отметить, что в Палате представителей большинство имеют демократы, которые инициировали голосование. Их поддержали и некоторые представители Республиканской партии. Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, которому дважды объявляли импичмент.

"Мы знаем, что президент Соединенных Штатов подстрекал к этому восстанию, к этому вооруженному восстанию против нашей страны. Он должен уйти. Он является явной и реальной опасностью для нации, которую мы все любим", — заявила во время заседания спикер Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси.

Следует отметить, что для отстранения Трампа от должности необходимо решение Сената и большинство в две трети голосов.

Палата представителей уже голосовала за импичмент Трампу. Подобное уже случалось в декабре 2019 года – тогда его обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу из-за скандала с давлением на украинскую власть.

В тот раз Сенат оправдал Трампа и он сохранил должность.

Напомним, в среду 13 января Палата представителей американского Конгресса приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу.

11 января палата представителей обнародовала документ об импичменте Трампу. В резолюции действующего президента США конгрессмены обозначили, как "угрозу для конституции, демократии и нацбезопасности США", в связи с его заявлениями в день беспорядков на Капитолийском холме. В результате беспорядков тогда погибло пять человек.