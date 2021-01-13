Конгресс США приступил к рассмотрению импичмента Дональду Трампу

Конгрессмены-демократы уже заявили, что если вице-президент США не "номинирует" Трампа на отстранение сам, то последнему объявят импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Палата представителей американского Конгресса утром в среду, 13 января приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу.

Текстовую и видеотрансляцию происходящего в нижней палате Конгресса ведет "CNN". Как сообщается в репортаже, ранее в этот же день Палата представителей приняла резолюцию, в которой вице-президенту США Майку Пенсу предлагается отстранить Дональда Трампа от власти. За внесение этого документа в повестку дня проголосовали 222 члена палаты, против – 204.

Так, согласно 25-й поправке к Конституции США "о неспособности президента исполнять свои обязанности", процедура отстранения главы государства должна быть инициирована вице-президентом Соединенных Штатов. При этом отмечается, что сам Пенс выступает против проведения импичмента и остается непоколебимым в своем решении, а сама резолюция носит рекомендательный характер и не обязывает вице-президента воспользоваться 25-й поправкой.

Как сообщается в описании к трансляции заседания в Конгрессе, в ответ на такую позицию Белого дома, представители "Демпартии" уже объявили, что, если вице-президент не согласится лично подать заявление на Трампа, то последнему объявят импичмент по обвинению "в подстрекательстве к мятежу, за его роль в кровавом бунте в Капитолии на прошлой неделе".

Согласно резолюции, по которой даже в подконтрольной "демократам" Палате представителей идут дебаты, Трампа обвиняют в совершении "особо тяжких преступлений и правонарушений".

В своих выступлениях законодатели от демократической партии один за другим дословно приводят слова из речи Дональда Трампа, произнесенной тем 6-го января, в день беспорядков на Капитолийском холме, когда гарант американской конституции попросил своих сторонников "пойти и показать, что они могут" под Капитолий, где в тот день проводился окончательный подсчет голосов суперизбирателей на выборах президента США.

В пользу позиции "Демпартии" уже высказалась спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она заявила, что в случае принятия резолюции, она "даст господину Пенсу ровно 24 часа, чтобы отстранить президента". А если тот не вложится в этот срок, то Палата представителей приступит к процедуре импичмента самостоятельно. Каким образом это будет осуществляться – не уточняется.

Итоговое голосование в нижней палате начнется около 22 часов по киевскому времени. Если резолюция будет проголосована, то дело перейдет на рассмотрение в верхнюю палату законодательного собрания – Сенат. Правда этот орган выходит с каникул только 19-го января – за день до инаугурации Джо Байдена, так что полноценный процесс импичмента Трампу могут и не успеть провести.

Отметим, что в случае окончательного одобрения, импичмент запретит Трампу принимать участие в выборах президента 2024 года, а также лишит его пожизненной пенсии в размере 219 200 долларов в год, личной охраны, офиса экс-президента со всеми его сотрудниками, которые по американским законам содержатся за счет государства.

Напомним, 11 января палата представителей обнародовала документ об импичменте Трампу. В резолюции действующего президента США конгрессмены обозначили, как "угрозу для конституции, демократии и нацбезопасности США", в связи с его заявлениями в день беспорядков на Капитолийском холме.