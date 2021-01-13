Пенс отказался сдавать Трампа: он не будет выполнять рекомендацию Палаты представителей

Вице-президент США призвал членов Конгресса избегать действий, которые еще сильней разделят страну и "разожгут сиюминутные страсти".

Палата представителей Конгресса США, в которой демократы имеют большинство, одобрила резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса отстранить президента Трампа с применением 25-ю поправки к Конституции. Резолюцию поддержал только один республиканец, пятеро воздержались.

Резолюция носит рекомендательный характер. Глава Палаты Нэнси Пелоси говорила, что если Пенс не последует ей, то Палата представителей начет процедуру объявления импичмента из-за подстрекательству к мятежу. Группа республиканцев предложила не объявлять импичмент Трампу, а формально осудить его.

Пенс еще до голосования Палаты заявил, что не будет пользоваться 25-й поправкой. В письме Пелоси он написал, что считает применение поправки неподходящим и не соответствующим интересам США.

По его словам, 25-я поправка "была разработана как ответ на неспособность или инвалидность президента", и она "не предназначена для наказания или узурпации", а ее применение подобным образом "создаст ужасный прецедент". "Я призываю членов Конгресса избегать действий, которые еще сильней разделят страну и разожгут сиюминутные страсти", – написал Пенс.

Напомним, вопрос досрочного отстранения Трампа был поднят после нападения его сторонников на Капитолий 6 января, в день утверждения Конгрессом результатов президентских выборов. В ходе беспорядков погибло пять человек.