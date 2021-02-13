Оправдан. Импичмент Трампа провалился, он снова сможет побороться за президентство

За импичмент Трампа проголосовали лишь 57 сенаторов при необходимых 67. Против такого решения проголосовали 43 члена Сената.

Сенат США в субботу, 13 февраля, не поддержал импичмент 45-го президента США Дональда Трампа. Как сообщает CBS News, за такое решение проголосовали лишь 57 сенаторов при необходимых для этого 67 или двух третей голосов.

Таким образом, Трамп и дальше сможет баллотироваться на выборах и занимать государственные посты.

Рассматривать импичмент экс-главе Белого дома начали 9 февраля. 13 февраля стороны защиты и обвинения решили не допрашивать свидетелей, чтобы процесс не затягивался. На финальные аргументы сторонам потребовалось не больше двух часов, при том, что регламент отводит на них до четырех часов.

Самого Трампа на процессе не было, показания он не давал. Его обвинители из Демократической партии заявляли, что отказ может рассматриваться в пользу его виновности. Позиция защиты бывшего президента заключалась в том, что начатый процесс объявления импичмента является неконституционным, так как Трамп уже не занимает государственный пост.

Напомним, 6 января 2021 года произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа, в результате погибли 5 человек.

После этих событий в парламенте США начали процедуру импичмента Дональду Трампу – за подстрекательство к насилию.

13 января Палата представителей США второй раз приняла резолюцию об импичменте Трампу. Он стал первым в истории главой Белого дома, в отношении которого эту процедуру начинали дважды.

12 февраля стало известно, что более 120 бывших чиновников-республиканцев, которые недовольны тем, что Республиканская партия не хочет противостоять Дональду Трампу и его попыткам подорвать демократию в США, хотят организовать новую политическую консервативную силу.