Республиканцы, выступающие против Трампа, хотят создать новую партию консерваторов

В политсилу планируется включить представителей как Республиканской, так и Демократической партии, а также независимых политиков, стоящих на позициях правоцентризма.

Более 120 бывших чиновников-республиканцев, которые недовольны тем, что Республиканская партия не хочет противостоять Дональду Трампу и его попыткам подорвать демократию в США, хотят организовать новую политическую консервативную силу.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четырех участников телеконференции Zoom, на которой обсуждался данный вопрос.

В обсуждении участвовали бывшие республиканцы в администрациях Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша и Трампа.

Они хотят создать первоначальную группу на платформе "принципиального консерватизма", в основе которой будут идеи приверженности Конституции и верховенства закона, которые, по их словам , были уничтожены Трампом.

В партию планируется включить представителей как Республиканской, так и Демократической партии, а также независимых политиков, стоящих на позициях правоцентризма.

"Значительная часть Республиканской партии становится более радикальной и угрожает американской демократии. Партия должна подтвердить свою приверженность правде, уму и основополагающим идеалам, иначе необходимо что-то новое", – заявил экс-республиканец Эван Макмаллин.

Участники дискуссии выразили свое разочарование тем, что большинство республиканцев по-прежнему поддерживают Дональда Трампа. Помимо создания новой партии, они также не исключают возможности организовать политическую фракцию внутри Республиканской партии или за ее пределами.

Представитель Трампа Джейсон Миллер назвал участников дискуссии "лузерами, которые покинули Республиканскую партию, когда голосовали за Джо Байдена на выборах".

В Белом доме пока не прокомментировали данное мероприятие.

Напомним, Сенат США проголосовал за конституционность процесса по второму импичменту бывшему президенту страны Дональду Трампу. За конституционность импичмента проголосовали 56 сенаторов, включая 50 демократов и шесть представителей Республиканской партии. Однако 44 сенатора-республиканца высказались против конституционности процесса.