Сенат США признал конституционность второго импичмента Трампу

Кроме сенаторов-демократов, за это решение проголосовали шесть представителей Республиканской партии.

Сенат США проголосовал за конституционность процесса по второму импичменту бывшему президенту страны Дональду Трампу. Результаты голосования размещены на сайте верхней палаты Конгресса США.

У специалистов по конституционному праву США возникли разные мнения, можно ли выносить импичмент бывшему президенту. Такой вопрос никогда не рассматривался в судах. После постановления сенаторов процесс импичмента будет продолжен. Для продолжения процедуры требовалось простое большинство.

За конституционность импичмента проголосовали 56 сенаторов, включая 50 демократов и шесть представителей Республиканской партии. Однако 44 сенатора-республиканца высказались против конституционности процесса, что означает малую вероятность, что экс-президент будет признан виновным.

Для обвинительного вердикта необходимо две трети голосов Сената – 67 сенаторов должны проголосовать за виновность Трампа. Учитывая прошедшее голосование, голосов для обвинительного приговора на данный момент явно не хватает.

На следующем заседании сенаторы обсудят вопрос, можно ли считать действия бывшего главы государства на митинге 6 января, после которого состоялся штурм Капитолия, подстрекательством к мятежу.

Каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своей позиции. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, первым, кто может быть осужденным после истечения срока полномочий президента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Этот процесс имеет не только символическое значение. В случае обвинительного приговора Сенат может запретить Трампу баллотироваться снова на пост главы государства.

Напомним, обвинители в Палате представителей, которые ведут процесс импичмента Дональду Трампу обратились к экс-президенту, чтобы он дал показания в судебном процессе. Но его адвокаты быстро отреагировали с отрицательным ответом на просьбу. По их словам, экс-президент не будет участвовать в "неконституционном процессе".