Дональд Трамп отказался давать показания по процессу процедуры импичмента, - СМИ

Процедуру импичмента начали из-за якобы призывов Дональда Трампа к захвату Капитолия 6 января.

Обвинители в палате представителей, которые ведут процесс импичмента Дональду Трампу обратились к экс-президенту, чтобы он дал показания в судебном процессе. Но его адвокаты быстро отреагировали с отрицательным ответом на просьбу. Об этом сообщает CNN.

По словам советника Джейсона Миллера, президент не будет давать показания в неконституционном процессе. Обвинители предлагали Дональду Трампу дать свои показания в промежутке с 8 по 11 февраля. В письме указывалось, что отказ от дачи показания может быть расценен как доказательство в пользу его виновности.

"Два дня назад вы подали ответ, в котором отвергли многие фактические утверждения изложенные в статье об импичменте. Таким образом вы попытались поставить под вопрос важные факты несмотря на четкие и неопровержимые доказательства вашего нарушения Конституции. В свете вашего оспаривания этих утверждений я обращаюсь к вам с просьбой дать показания под присягой до или во время судебного разбирательства об импичменте в Сенате о вашем поведении 6 января 2021 года", — шлось в письме, полученном адвокатами.

Но адвокаты Трампа в ответ заявили, что использовать Конституцию для возбуждения дела "слишком серьезно". По их словам, экс-президент не подстрекал протестующих к захвату Капитолия, а выражения Трампа защищены Первой поправкой Конституции (о свободе слова и выражений).

Напомним, 6 января произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа, в результате погибли 5 человек.

После этих событий в парламенте США начали процедуру импичмента Дональду Трампу. Рассмотрение в Сенате США будет 9 февраля. Республиканцы ожидают провала в объявлении импичмента.