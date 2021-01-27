Импичмент Трампу одобрили, но перенесли на 9 февраля. Республиканцы заявили о грядущей победе

Поражение республиканцев в Сенате США стало предвестником их возможной победы в финальном голосовании за документ – у экс-президента в Конгрессе оказалась солидная группа поддержки.

Сенат Конгресса США на заседании во вторник 26 января отклонил требование сенатора от "Республиканской партии" Рэнда Пола, сообщает репортер "СNN" из здания на Капитолийском холме.

Отметим, что сенатор-республиканец выдвинул на рассмотрение высшего законодательного органа постановление о незаконности импичмента Дональду Трампу, поскольку тот больше не работает в Белом Доме и не является должностным лицом, в связи с чем ему уже невозможно выдвинуть импичмент.

Как передает американский телеканал, "за" то, чтобы отклонить требование сенатора Рэнда Пола, то есть – за импичмент, проголосовало 55 сенаторов. При этом, "против" выступили целых 45 законотворцев.

В то же время, "по договоренности обеих партий" Сенат США отложил заседание по импичменту на две недели – до 9 февраля, для того, "чтобы дать сторонам процесса подготовиться".

Комментируя свое поражение, Рэнд Пол назвал грядущий импичмент "мертворожденным", в связи поддержкой Трампа более чем третью сенаторов (45 из 100). Политик уточнил, что для проведения процедуры импичмента нужно больше двух третей голосов, которых явно не наберется.

При этом, как отмечается в материале, вместе с "демократами" за конституционность импичмента "вопреки линии партии" проголосовали сенаторы-республиканцы Митт Ромни из Юты, Бен Сассе из Небраски, Сьюзан Коллинз из штата Мэн, Лиза Мурковски из Аляски и Пэт Туми из Пенсильвании. Это может стать предтечей того, что баланс сил в Сенате еще качнется не в пользу экс-президента.

Напомним, что Сенат рассматривает импичмент Дональду Трампу "задним числом", то есть уже после освобождения ним Овального кабинета. В связи с тем, что подобных прецедентов в американской истории еще не было, а указанный вопрос находится не в судебной юрисдикции, сенаторы взяли его решение на себя.

Как мы уже сообщали, документ об импичменте Палата представителей Конгресса США обнародовала еще 11 января. В нем на тот момент еще действовавшего президента США обозначили, как "угрозу для конституции, демократии и нацбезопасности США", в связи "подстрекательствами" последнего к беспорядкам на Капитолийском холме.