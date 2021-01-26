Импичмент Трампа: резолюция – в Сенате, последнее слово за республиканцами (видео)

Вопрос об импичменте Дональда Трампа сенаторы могут начать рассматривать уже в феврале. Поддержка процедуры среди представителей Республиканской партии несколько поубавилась.

Конгрессмены из Демократической партии США передали в Сенат резолюцию об импичменте 45-му президенту Дональду Трампу. Как в понедельник, 25 января, пишет Associated Press, произошло это на фоне уменьшения критики в адрес бывшего главы государства со стороны республиканцев.

Девятеро авторов резолюции из Палаты представителей Конгресса несли обвинение Трампа в "подстрекательстве к восстанию" церемониальным маршем. Они проходили через залы, которые во время беспорядков 6 января были разграблены или разгромлены.

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Следует отметить, что если сразу после протестов многие однопартийцы Трампа критиковали его, то сейчас критики поубавилось. Представители Республиканской партии стараются поставить под сомнение законность процедуры импичмента и доказать, что неоднократные требования Трампа отменить результаты президентских выборов подстрекательством в действительности не являлись. А сенатор-республиканец Марко Рубио в эфире телеканала Fox News и вовсе назвал процедуру импичмента "глупостью", которая нанесет вред Соединенным Штатам, даже если Трамп и несет часть ответственности за произошедшее 6 января в Вашингтоне.

"Ну, во-первых, я считаю, что суд – глупость. Это контрпродуктивно. У нас в стране уже пылает огонь, и этот суд равносилен тому, чтобы взять и плеснуть бензина в этот огонь", – заявил сенатор.

Ранее лидер сенаторов-демократов Чак Шумер заявил, что слушания по импичменту могут начаться 9 февраля. Чтобы Сенат признал Трампа виновным, демократам потребуется не менее 17 голосов сенаторов-республиканцев. Дополнительное голосование потребуется и для того, чтобы запретить 45-му президенту бороться за государственные должности в дальнейшем, ведь Трамп допускал, что выдвинет свою кандидатуру в президенты в 2024 году.

Напомним, 13 января Палата представителей США второй раз приняла резолюцию об импичменте Трампу. Он стал первым в истории главой Белого дома, в отношении которого эту процедуру начинали дважды.

11 января палата представителей обнародовала документ об импичменте Трампу. В резолюции действующего президента США конгрессмены обозначили, как "угрозу для конституции, демократии и нацбезопасности США", в связи с его заявлениями в день беспорядков на Капитолийском холме. В результате беспорядков тогда погибло пять человек.