Импичмент Трампа: резолюция – в Сенате, последнее слово за республиканцами (видео)
Вопрос об импичменте Дональда Трампа сенаторы могут начать рассматривать уже в феврале. Поддержка процедуры среди представителей Республиканской партии несколько поубавилась.
Конгрессмены из Демократической партии США передали в Сенат резолюцию об импичменте 45-му президенту Дональду Трампу. Как в понедельник, 25 января, пишет Associated Press, произошло это на фоне уменьшения критики в адрес бывшего главы государства со стороны республиканцев.
Девятеро авторов резолюции из Палаты представителей Конгресса несли обвинение Трампа в "подстрекательстве к восстанию" церемониальным маршем. Они проходили через залы, которые во время беспорядков 6 января были разграблены или разгромлены.
Следует отметить, что если сразу после протестов многие однопартийцы Трампа критиковали его, то сейчас критики поубавилось. Представители Республиканской партии стараются поставить под сомнение законность процедуры импичмента и доказать, что неоднократные требования Трампа отменить результаты президентских выборов подстрекательством в действительности не являлись. А сенатор-республиканец Марко Рубио в эфире телеканала Fox News и вовсе назвал процедуру импичмента "глупостью", которая нанесет вред Соединенным Штатам, даже если Трамп и несет часть ответственности за произошедшее 6 января в Вашингтоне.
"Ну, во-первых, я считаю, что суд – глупость. Это контрпродуктивно. У нас в стране уже пылает огонь, и этот суд равносилен тому, чтобы взять и плеснуть бензина в этот огонь", – заявил сенатор.
Ранее лидер сенаторов-демократов Чак Шумер заявил, что слушания по импичменту могут начаться 9 февраля. Чтобы Сенат признал Трампа виновным, демократам потребуется не менее 17 голосов сенаторов-республиканцев. Дополнительное голосование потребуется и для того, чтобы запретить 45-му президенту бороться за государственные должности в дальнейшем, ведь Трамп допускал, что выдвинет свою кандидатуру в президенты в 2024 году.
Напомним, 13 января Палата представителей США второй раз приняла резолюцию об импичменте Трампу. Он стал первым в истории главой Белого дома, в отношении которого эту процедуру начинали дважды.
11 января палата представителей обнародовала документ об импичменте Трампу. В резолюции действующего президента США конгрессмены обозначили, как "угрозу для конституции, демократии и нацбезопасности США", в связи с его заявлениями в день беспорядков на Капитолийском холме. В результате беспорядков тогда погибло пять человек.