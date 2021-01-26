Імпічмент Трампа: резолюція — у Сенаті, останнє слово за республіканцями (відео)
Питання про імпічмент Дональда Трампа сенатори можуть почати розглядати вже в лютому. Підтримка процедури серед представників Республіканської партії трохи зменшилася.
Конгресмени з Демократичної партії США передали в Сенат резолюцію про імпічмент 45-му президенту Дональду Трампу. Як у понеділок, 25 січня, пише Associated Press, сталося це на тлі зменшення критики на адресу колишнього голови держави з боку республіканців.
Дев'ятеро авторів резолюції з Палати представників Конгресу несли звинувачення Трампа в "підбурюванні до повстання" церемоніальним маршем. Вони проходили через зали, що під час заворушень 6 січня були пограбовані або розгромлені.
Варто зазначити, що якщо відразу після протестів багато однопартійців Трампа критикували його, то зараз критики поменшало. Представники Республіканської партії намагаються поставити під сумнів законність процедури імпічменту і довести, що неодноразові вимоги Трампа, щоб скасувати результати президентських виборів, підбурюванням насправді не були. А сенатор-республіканець Марко Рубіо в ефірі телеканалу Fox News і зовсім назвав процедуру імпічменту "дурістю", що завдасть шкоди Сполученим Штатам, навіть якщо Трамп і несе частину відповідальності за те, що сталося 6 січня у Вашингтоні.
"Ну, по-перше, я вважаю, що суд — дурість. Це контрпродуктивно. У нас у країні вже палає вогонь, і цей суд рівносильний тому, щоб взяти і хлюпнути бензин у цей вогонь", — заявив сенатор.
Раніше лідер сенаторів-демократів Чак Шумер заявив, що слухання з імпічменту можуть початися 9 лютого. Щоб Сенат визнав Трампа винним, демократам потрібно не менше 17 голосів сенаторів-республіканців. Додаткове голосування буде потрібно і для того, щоб заборонити 45-му президенту боротися за державні посади в подальшому, адже Трамп допускав, що висуне свою кандидатуру в президенти у 2024 році.
Нагадаємо, що 13 січня Палата представників США вдруге ухвалила резолюцію про імпічмент Трампа. Він став першим в історії головою Білого дому, щодо якого цю процедуру починали двічі.
11 січня палата представників оприлюднила документ про імпічмент Трампа. У резолюції чинного президента США конгресмени позначили, як "загрозу для конституції, демократії і нацбезпеки США", у зв'язку з його заявами в день заворушень на Капітолійському пагорбі. У результаті заворушень тоді загинули п'ятеро людей.