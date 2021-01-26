Імпічмент Трампа: резолюція — у Сенаті, останнє слово за республіканцями (відео)

Питання про імпічмент Дональда Трампа сенатори можуть почати розглядати вже в лютому. Підтримка процедури серед представників Республіканської партії трохи зменшилася.

Конгресмени з Демократичної партії США передали в Сенат резолюцію про імпічмент 45-му президенту Дональду Трампу. Як у понеділок, 25 січня, пише Associated Press, сталося це на тлі зменшення критики на адресу колишнього голови держави з боку республіканців.

Дев'ятеро авторів резолюції з Палати представників Конгресу несли звинувачення Трампа в "підбурюванні до повстання" церемоніальним маршем. Вони проходили через зали, що під час заворушень 6 січня були пограбовані або розгромлені.

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Варто зазначити, що якщо відразу після протестів багато однопартійців Трампа критикували його, то зараз критики поменшало. Представники Республіканської партії намагаються поставити під сумнів законність процедури імпічменту і довести, що неодноразові вимоги Трампа, щоб скасувати результати президентських виборів, підбурюванням насправді не були. А сенатор-республіканець Марко Рубіо в ефірі телеканалу Fox News і зовсім назвав процедуру імпічменту "дурістю", що завдасть шкоди Сполученим Штатам, навіть якщо Трамп і несе частину відповідальності за те, що сталося 6 січня у Вашингтоні.

"Ну, по-перше, я вважаю, що суд — дурість. Це контрпродуктивно. У нас у країні вже палає вогонь, і цей суд рівносильний тому, щоб взяти і хлюпнути бензин у цей вогонь", — заявив сенатор.

Раніше лідер сенаторів-демократів Чак Шумер заявив, що слухання з імпічменту можуть початися 9 лютого. Щоб Сенат визнав Трампа винним, демократам потрібно не менше 17 голосів сенаторів-республіканців. Додаткове голосування буде потрібно і для того, щоб заборонити 45-му президенту боротися за державні посади в подальшому, адже Трамп допускав, що висуне свою кандидатуру в президенти у 2024 році.

Нагадаємо, що 13 січня Палата представників США вдруге ухвалила резолюцію про імпічмент Трампа. Він став першим в історії головою Білого дому, щодо якого цю процедуру починали двічі.

11 січня палата представників оприлюднила документ про імпічмент Трампа. У резолюції чинного президента США конгресмени позначили, як "загрозу для конституції, демократії і нацбезпеки США", у зв'язку з його заявами в день заворушень на Капітолійському пагорбі. У результаті заворушень тоді загинули п'ятеро людей.