Імпічмент Трампу схвалили, але перенесли на 9 лютого. Республіканці заявили про прийдешню перемогу

Поразка республіканців у Сенаті США стала передвісником їх можливої перемоги у фінальному голосуванні за документ — у екс-президента в Конгресі виявилася солідна група підтримки.

Сенат Конгресу США на засіданні у вівторок 26 січня відхилив вимогу сенатора від "Республіканської партії" Ренда Пола, повідомляє репортер "СNN" з будівлі на Капітолійському пагорбі.

Зазначимо, що сенатор-республіканець висунув на розгляд вищого законодавчого органу постанову про незаконність імпічменту Дональда Трампа, оскільки той більше не працює в Білому Домі і не є посадовою особою, з огляду на що йому вже неможливо висунути імпічмент.

Як передає американський телеканал, "за" те, щоб відхилити вимогу сенатора Ренда Пола, тобто — за імпічмент, проголосувало 55 сенаторів. При цьому, "проти" виступили цілих 45 законотворців.

Водночас, "за домовленістю обох партій" Сенат США відклав засідання щодо імпічменту на два тижні — до 9 лютого, для того, "щоб дати сторонам процесу підготуватися".

Коментуючи свою поразку, Ренд Пол назвав прийдешній імпічмент "мертвонародженим", з огляду на підтримку Трампа більше ніж третиною сенаторів (45 з 100). Політик уточнив, що для проведення процедури імпічменту потрібно більше двох третин голосів, яких точно не набереться.

При цьому, як наголошується в матеріалі, разом з "демократами" за конституційність імпічменту "всупереч лінії партії" проголосували сенатори-республіканці Мітт Ромні з Юти, Бен Сассо з Небраски, Сьюзан Коллінз зі штату Мен, Ліза Мурковскі з Аляски і Пет Тумі з Пенсільванії. Це може стати передвісником того, що баланс сил у Сенаті ще хитнеться не на користь екс-президента.

Нагадаємо, що Сенат розглядає імпічмент Дональда Трампа "заднім числом", тобто вже після звільнення ним Овального кабінету. З огляду на те, що подібних прецедентів в американській історії ще не було, а зазначене питання знаходиться не в судовій юрисдикції, сенатори взяли його рішення на себе.

Як ми вже повідомляли, документ про імпічмент Палата представників Конгресу США оприлюднила ще 11 січня. У ньому на той момент ще чинного президента США позначили, як "загрозу для конституції, демократії і нацбезпеки США", через "підбурювання" останнього до безладів на Капітолійському пагорбі.