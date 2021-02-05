Дональд Трамп відмовився давати свідчення з процесу процедури імпічменту, — ЗМІ

Процедуру імпічменту почали через захоплення Капітолію 6 січня, до якого призвів начебто Трамп.

Обвинувачі в палаті представників, які ведуть процес імпічменту Дональду Трампу звернулися до екс-президента, щоб він дав свідчення в судовому процесі. Але його адвокати швидко відреагували з негативною відповіддю на прохання. Про це повідомляє CNN.

За словами радника Джейсона Міллера, президент не буде давати свідчення в неконституційному процесі. Обвинувачі пропонували Дональду Трампу дати свої свідчення в проміжку з 8 по 11 лютого. У листі зазначалося, що відмова від дачі свідчення може бути розцінена як доказ його провини.

"Два дні тому ви подали відповідь, у якій відкинули багато фактичних тверджень, викладених у статті про імпічмент. Таким чином ви спробували поставити під сумнів важливі факти, не зважаючи на чіткі і неспростовні докази вашого порушення Конституції. У світлі вашого оскарження цих тверджень я звертаюся до вас з проханням дати свідчення під присягою до або під час судового розгляду про імпічмент у Сенаті про вашу поведінку 6 січня 2021 року", — йшлося в листі, отриманому адвокатами.

Але адвокати Трампа у відповідь заявили, що використовувати Конституцію для порушення справи "занадто серйозно". За їхніми словами, екс-президент не підбурював протестувальників до захоплення Капітолію, а вислови Трампа захищені Першою поправкою Конституції (про свободу слова та висловлювань).

Нагадаємо: 6 січня стався штурм Капітолію прихильниками Трампа, у результаті загинули 5 осіб.

Після цих подій у парламенті США почали процедуру імпічменту Дональда Трампа. Розгляд у Сенаті США буде 9 лютого. Республіканці очікують провалу в оголошенні імпічменту.