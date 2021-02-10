Сенат США визнав конституційність другого імпічменту Трампу

Крім сенаторів-демократів, за це рішення проголосували шість представників Республіканської партії.

Сенат США проголосував за конституційність процесу щодо другого імпічменту колишньому президенту країни Дональду Трампу. Результати голосування розміщені на сайті верхньої палати Конгресу США.

У фахівців із конституційного права США виникли різні думки, чи можна виносити імпічмент колишньому президенту. Таке питання ніколи не розглядалося в судах. Після постанови сенаторів процес імпічменту буде продовжений. Для продовження процедури потрібна проста більшість.

За конституційність імпічменту проголосували 56 сенаторів, враховуючи 50 демократів і шість представників Республіканської партії. Однак 44 сенатори-республіканці висловилися проти конституційності процесу, що означає малу ймовірність, що екс-президент буде визнаний винним.

Для обвинувального вердикту необхідно дві третини голосів Сенату — 67 сенаторів повинні проголосувати за винність Трампа. З огляду на минуле голосування, голосів для обвинувального вироку наразі явно не вистачає.

На наступному засіданні сенатори обговорять питання, чи можна вважати дії колишнього глави держави на мітингу 6 січня, після якого відбувся штурм Капітолію, підбурюванням до заколоту.

Кожній зі сторін буде надано до 16 годин на виклад своєї позиції. Після цього сенатори, яким відведена роль присяжних, проголосують з питання про імпічмент.

Трамп став третім лідером в історії США, щодо якого була запущена процедура імпічменту, першим, хто може бути засудженим після закінчення терміну повноважень президента, і єдиним, якому Палата представників оголосила імпічмент двічі. До нього розгляд велося щодо Ендрю Джонсона та Білла Клінтона.

Цей процес має не тільки символічне значення. У разі обвинувального вироку Сенат може заборонити Трампу балотуватися знову на пост глави держави.

Нагадаємо, обвинувачі в Палаті представників, які ведуть процес імпічменту Дональду Трампу звернулися до екс-президента, щоб він дав свідчення в судовому процесі. Але його адвокати швидко відреагували з негативною відповіддю на прохання. За їх словами, екс-президент не братиме участі в "неконституційному процесі".