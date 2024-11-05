Від розгрому трампістів до чистки спадкоємців Байдена: як може скластися доля США після виборів президента

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Щодо виборів у США.

Часто недооцінюють фактор виборів до Палати представників і до виборів до Сенату.

По суті, 5 листопада вирішиться не тільки битва за посаду президента, а й боротьба за Конгрес, тобто законодавчу гілку влади.

У зв'язку з цим є чотири моделі майбутньої конфігурації американського політикуму.

Варіант 1. Трамп перемагає на виборах президента, а республіканці беруть більшість у Палаті представників і Сенаті.

У такому разі республіканці отримують повну владу в країні, чистять за найближчі чотири роки виборче законодавство і політику щодо мігрантів і готують базу для двох політичних циклів Венса.

У зовнішній політиці — це буде реінкарнація доктрини Монро з акцентом на Західну півкулю (Латинська Америка) та Індо-Тихоокеанський регіон.

В економіці — продовження політики доместикації та торгові війни з Китаєм.

У військовому плані: посилення Тайваню, новий блок із Японією та Південною Кореєю, розтрощення Ірану (в союзі США та Ізраїлю).

Варіант 2. Перемагає Гарріс і демократи на виборах до Палати представників і Сенату.

У цьому разі формується підґрунтя для майже повного розгрому консервативного антропологічного порядку денного і тотального поширення доктрини ліберального трансгуманізму (біоморфічної свободи).

Виборча модель і політика щодо мігрантів формують нову виборчу технологію, за якої республіканцям для перемоги потрібно буде мімікрувати під базову доктрину-мейнстрім, як це зробили консерватори в Британії.

В економіці — зростання податків для середнього класу і багатих зі збільшенням соціальних програм для широкого спектра меншин.

У геополітиці — спроба розсікти Глобальний Євразійський острів за допомогою більш м'якої політики щодо Китаю та Ірану (порівняно з політикою республіканців).

Військовий порядок денний — збереження динаміки нарощування сил у Європі та дозована підтримка України без прямої ескалації відносин із РФ.

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Варіант 1 — це посилення консервативної революції в Європі з боку таких країн, як Польща, Угорщина, Словаччина тощо. Жах самотності трансгуманістичної Європи і розшарування Західного кластера.

Варіант 2 — злиття трансгуманістичної Європи й Америки в єдиний Західний антропологічний трансгуманістичний ліберальний кластер і початок ери протистояння з консервативним Глобальним Півднем на цивілізаційній основі.

Варіант 3. Перемога Гарріс і успіх республіканців у Конгресі.

Ослаблення трансформаційної динаміки демократів і жорсткий внутрішній клінч.

Ослаблення позицій США як на глобальному рівні, так і в контексті розвитку економіки.

Варіант 4. Перемога Трампа й успіх демократів у Конгресі.

Повторення президентства Трампа у 2016-2020 роках.

Загалом, варіант 2 і 3 — це римейк або періоду 2016-2020, або 2020-2024 (без історичних рефлексій Байдена, тобто більше буде схоже на дзеркальне відображення президентства Обами).

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