Корейський туз Путіна: чи стануть бійці КНДР заміною "ядерному кийку" Кремля

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Якщо пам'ятаєте, я раніше писав про можливість перекидання північнокорейських підрозділів на лінію фронту в Україні.

Я розглядав насамперед імовірність військової участі на боці РФ північнокорейських інженерних частин за принципом "північні корейці копають — росіяни воюють".

Учора міністр оборони Південної Кореї заявив, що Пхеньян може послати свої війська на допомогу РФ, оскільки між цими країнами підписано угоду про стратегічний союз і взаємодопомогу.

Тобто це не пропагандистська заява КНДР, а раціональна оцінка міністра оборони Південної Кореї.

Наскільки зараз імовірний такий сценарій?

Корейський туз у рукаві в Путіна Фото: AP

На мій погляд, у наявній системі координат малоймовірний.

Цей сценарій є таким собі "тузом у рукаві" росіян, щаблем ескалації у відповідь на якісь дії Заходу.

Які конкретно дії, уточнювати не буду, щоб не формувати у вас їхньої конотації з цим ризиком.

Тому що в нас багато хто чомусь уперся в ТЯЗ як наступний щабель ескалації і буквально зациклився на ньому, не помічаючи інших загроз.

Однією з таких сходинок може бути якраз участь північнокорейських військ у нинішній війні, з урахуванням того, що мобпотенціал КНДР входить до п'ятірки країн світу.

І ці ризики потрібно аналізувати, купірувати і вміти реагувати на них.

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