Корейські інженери: що роблять війська КНДР на Донбасі

Інженерні війська КНДР діють в окупованих районах Донецької та Луганської областей, у Криму та Бєлгородській області. У Донецьку вони вже відчули на собі прильоти снарядів ЗСУ і зазнали втрат. Фокус дізнався, чи надіслав Пхеньян бойові бригади для участі у війні на боці РФ.

Related video

Північна Корея готується направити в Україну військовослужбовців із підрозділів регулярної армії для підтримки Росії. Дві країни підписали взаємний договір про військовий союз, тому можливість такого розгортання вельми ймовірна, заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен.

Міністр мав на увазі договір про всеосяжне партнерство, укладений між Москвою і Пхеньяном під час візиту президента РФ Володимира Путіна в КНДР у червні 2024 року. Договір містить пункт про надання військової допомоги в разі нападу на одну з країн.

Путін тоді заявляв, що угода не містить принципової новизни і її уклали у зв'язку з тим, що старий договір втратив чинність. Уже наприкінці червня з'явилася інформація про плани КНДР відправити інженерні війська в тимчасово окуповані райони Донецької області, які мали допомогти окупантам відновлювати зруйновану інфраструктуру. Москва обіцяла заплатити кожному солдату за роботу до $800 на місяць.

Північнокорейська армія, за оцінками південнокорейської розвідки, має 10 інженерних бригад. В Україну хотіли направити близько половини складу.

Нині бойові піхотні, артилерійські або ракетні підрозділи для участі в повномасштабній війні на боці агресора не спрямовували в Україну, наголошує голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко.

Обмежений контингент інженерних військ працює в тилових частинах у Донецькій і Луганській областях, у Криму та Бєлгородській області. Безпосередньо в Донецьку вони перебували на об'єктах, куди прилітали українські снаряди, тому вже зазнали втрат, розповідає він Фокусу.

Варто нагадати, що видання Kyiv Post із посиланням на джерела в розвідці писало про ліквідацію шістьох північнокорейських офіцерів на Донеччині 3 жовтня внаслідок ракетного удару. Офіцери прибули на переговори з російськими колегами.

"Пхеньян відправляє корейських військових супроводжувати вантажі і прибувають вони залізницею. Не секрет, що до 45% обсягу боєприпасів армії Росії виробляють у КНДР. Номенклатура різна: від артилерійських і мінометних до балістичних ракет KN23", — пояснює він Фокусу.

Інженерні підрозділи, за твердженням глави ЦПД, вчать загарбників застосовувати снаряди і стежать за їхньою якістю. У разі "прецедентів", партію снарядів повертають фахівцям у Пхеньяні і вони усувають дефекти.

Фокус раніше писав про співпрацю Північної Кореї і терористів "Хезболли". Інженери з КНДР будували "наступальні" та "інфраструктурні" тунелі на півдні Лівану, щоб бойовики могли протистояти силам ЦАХАЛ.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 4 жовтня пригрозив Південній Кореї ядерним ударом у разі посягання на суверенітет. Відомо, що в КНДР провели шість ядерних вибухів під землею.