Корейский туз Путина: станут ли бойцы КНДР заменой "ядерной дубинке" Кремля
Министр обороны Южной Кореи заявил, что Пхеньян может послать свои войска на помощь РФ. Аналитик Алексей Кущ видит именно в этом, а не в ядерной угрозе, очередную ступень эскалации со стороны Путина
Если помните, я прежде писал о возможности переброски северокорейских подразделений на линию фронта в Украине.
Я рассматривал прежде всего вероятность военного участия на стороне РФ северокорейских инженерных частей по принципу "северные корейцы копают — русские воюют".
Вчера министр обороны Южной Кореи заявил, что Пхеньян может послать свои войска на помощь РФ, так как между этими странами подписано соглашение о стратегическом союзе и взаимопомощи.
То есть это не пропагандистское заявление КНДР, а рациональная оценка министра обороны Южной Кореи.
Насколько сейчас вероятен такой сценарий?
На мой взгляд, в существующей системе координат маловероятен.
Этот сценарий является неким "тузом в рукаве" россиян, ступенью эскалации в ответ на некие действия Запада.
Какие конкретно действия, уточнять не буду, дабы не формировать у вас их коннотацию с данным риском.
Потому что у нас многие почему-то уперлись в ТЯО как следующую ступень эскалации и буквально зациклились на ней, не замечая других угроз.
Одной из таких ступеней может быть как раз участие северокорейских войск в нынешней войне, с учетом того, что мобпотенциал КНДР входит в пятерку стран мира.
И эти риски нужно анализировать, купировать и уметь реагировать на них.
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