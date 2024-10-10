Корейский туз Путина: станут ли бойцы КНДР заменой "ядерной дубинке" Кремля

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Если помните, я прежде писал о возможности переброски северокорейских подразделений на линию фронта в Украине.

Я рассматривал прежде всего вероятность военного участия на стороне РФ северокорейских инженерных частей по принципу "северные корейцы копают — русские воюют".

Вчера министр обороны Южной Кореи заявил, что Пхеньян может послать свои войска на помощь РФ, так как между этими странами подписано соглашение о стратегическом союзе и взаимопомощи.

То есть это не пропагандистское заявление КНДР, а рациональная оценка министра обороны Южной Кореи.

Насколько сейчас вероятен такой сценарий?

Корейский туз в рукаве у Путина Фото: AP

На мой взгляд, в существующей системе координат маловероятен.

Этот сценарий является неким "тузом в рукаве" россиян, ступенью эскалации в ответ на некие действия Запада.

Какие конкретно действия, уточнять не буду, дабы не формировать у вас их коннотацию с данным риском.

Потому что у нас многие почему-то уперлись в ТЯО как следующую ступень эскалации и буквально зациклились на ней, не замечая других угроз.

Одной из таких ступеней может быть как раз участие северокорейских войск в нынешней войне, с учетом того, что мобпотенциал КНДР входит в пятерку стран мира.

И эти риски нужно анализировать, купировать и уметь реагировать на них.

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