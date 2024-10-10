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Мнения

Корейский туз Путина: станут ли бойцы КНДР заменой "ядерной дубинке" Кремля

Министр обороны Южной Кореи заявил, что Пхеньян может послать свои войска на помощь РФ. Аналитик Алексей Кущ видит именно в этом, а не в ядерной угрозе, очередную ступень эскалации со стороны Путина

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
eye 79
Солдаты, КНДР, армия
Фото: KCNA | Солдаты КНДР готовы сражаться за Путина
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Если помните, я прежде писал о возможности переброски северокорейских подразделений на линию фронта в Украине.

Я рассматривал прежде всего вероятность военного участия на стороне РФ северокорейских инженерных частей по принципу "северные корейцы копают — русские воюют".

Вчера министр обороны Южной Кореи заявил, что Пхеньян может послать свои войска на помощь РФ, так как между этими странами подписано соглашение о стратегическом союзе и взаимопомощи.

То есть это не пропагандистское заявление КНДР, а рациональная оценка министра обороны Южной Кореи.

Насколько сейчас вероятен такой сценарий?

путин, ким чен ын, кндр, россия Fullscreen
Корейский туз в рукаве у Путина
Фото: AP

На мой взгляд, в существующей системе координат маловероятен.

Этот сценарий является неким "тузом в рукаве" россиян, ступенью эскалации в ответ на некие действия Запада.

Какие конкретно действия, уточнять не буду, дабы не формировать у вас их коннотацию с данным риском.

Потому что у нас многие почему-то уперлись в ТЯО как следующую ступень эскалации и буквально зациклились на ней, не замечая других угроз.

Одной из таких ступеней может быть как раз участие северокорейских войск в нынешней войне, с учетом того, что мобпотенциал КНДР входит в пятерку стран мира.

И эти риски нужно анализировать, купировать и уметь реагировать на них.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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