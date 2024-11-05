От разгрома трампистов до чистки наследников Байдена: как может сложиться судьба США после выборов президента

Related video

По выборам в США.

Часто недооценивают фактор выборов в Палату представителей и довыборов в Сенат.

По сути, 5 ноября решится не только битва за пост президента, но и борьба за Конгресс, то есть законодательную ветвь власти.

В связи с этим, есть четыре модели будущей конфигурации американского политикума.

Вариант 1. Трамп побеждает на выборах президента, а республиканцы берут большинство в Палате представителей и Сенате.

В таком случае республиканцы получают полную власть в стране, чистят за ближайшие четыре года избирательное законодательство и политику в отношении мигрантов, готовят базу для двух политических циклов Вэнса.

Во внешней политике — это будет реинкарнация доктрины Монро с акцентом на Западное полушарие (Латинская Америка) и Индо-Тихоокеанский регион.

В экономике — продолжение политики доместикации и торговые войны с Китаем.

В военном плане: усиление Тайваня, новый блок с Японией и Южной Кореей, сокрушение Ирана (в союзе США и Израиля).

Вариант 2. Побеждает Харрис и демократы на выборах в Палату представителей и Сенат.

В этом случае формируется основа для почти полного разгрома консервативной антропологической повестки и тотальное распространение доктрины либерального трансгуманизма (биоморфической свободы).

Избирательная модель и политика по отношению к мигрантам формируют новую избирательную технологию, при которой республиканцам для победы нужно будет мимикрировать под базовую доктрину-мейнстрим, как это сделали консерваторы в Британии.

В экономике — рост налогов для среднего класса и богатых с увеличением социальных программ для широкого спектра меньшинств.

В геополитике — попытка рассечь Глобальный Евразийский остров с помощью более мягкой политики по отношению к Китаю и Ирану (в сравнении с политикой республиканцев).

Военная повестка — сохранение динамики наращивания сил в Европе и дозированная поддержка Украины без прямой эскалации отношений с РФ.

Многочисленные аналитики мира готовы отслеживать главное событие года

Вариант 1 — это усиление консервативной революции в Европе со стороны таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и т. д. Ужас одиночества трансгуманистической Европы и расслоение Западного кластера.

Вариант 2 — слияние трансгуманистической Европы и Америки в единый Западный антропологический трансгуманистический либеральный кластер и начало эры противостояния с консервативным Глобальным Югом на цивилизационной основе.

Вариант 3. Победа Харрис и успех республиканцев в Конгрессе.

Ослабление трансформационной динамики демократов и жесткий внутренний клинч.

Ослабление позиций США как на глобальном уровне, так и в контексте развития экономики.

Вариант 4. Победа Трампа и успех демократов в Конгрессе.

Повторение президентства Трампа в 2016-2020 годах.

В целом, вариант 2 и 3 — это римейк либо периода 2016-2020, либо 2020-2024 (без исторических рефлексий Байдена, то есть больше будет похоже на зеркальное отражение президентства Обамы).

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно