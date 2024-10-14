Трамп обіцяє багато грошей і жінок: чому Обама кинувся рятувати ситуацію і що він робить не так

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Барак Обама почав їздити по США і виголошувати промови на підтримку Камали. Результат — так собі.

У своїх виступах він здебільшого звертається до чорношкірих чоловіків, які стали масово переходити в табір Трампа.

На мій погляд, поводиться неправильно. Він їх соромить, лає і повчає. Каже: "Не слухайте Трампа щодо того, що він сильний. Справжня сила — у важкій праці, у відповідальності та готовності тримати удар. Камала все це забезпечить, тільки голосуйте!" Слова пафосні й начебто правильні. Але є нюанс.

Мультимільйонер Обама, що купається в розкоші і тусується з мільярдерами, пропонує всім іншим чорним чоловікам зчепити зуби, побільше працювати, рвати жили і тягнути свої сім'ї. А тих, хто мріє про щось іще, Обама соромить і картає: "Ви несерйозні люди, роздовбаї, нероби".

Знову ж таки, хтось може погодитися. Але взагалі-то завдання Обами зараз — відправити цих чоловіків не на завод працювати, а на виборчі дільниці голосувати за Камалу.

Але його моралі виробляють зворотний ефект.

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Трамп же каже: "Ви все правильно робите! Ви — молодці! Завод — це для лохів і дебілів. Голосуйте за мене, я зроблю так, що у вас буде багато грошей і жінок!".

Як ви думаєте, кого послухають молоді чорношкірі чоловіки — Обаму чи Трампа? Мені здається, що відповідь тут очевидна.

До речі, поява в кампанії Обами, Білла Клінтона і купи голлівудських знаменитостей — це буквальне повторення подій 2016 року, коли в "Іржавому поясі" народ просто нудити почало від Гілларі, і Трамп несподівано переміг.

Демократи повторюють усі свої помилки 2016 року. Думаю, вони запросто можуть програти. Це буде величезною проблемою для всіх.

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