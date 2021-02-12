Республіканці, які виступають проти Трампа, хочуть створити нову партію консерваторів

У політсилу планується включити представників як Республіканської, так і Демократичної партії, а також незалежних політиків, які стоять на позиціях правоцентризму.

Понад 120 колишніх чиновників-республіканців, які незадоволені тим, що Республіканська партія не хоче протистояти Дональду Трампу і його спробам підірвати демократію в США, хочуть організувати нову політичну консервативну силу.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на чотирьох учасників телеконференції Zoom, на якій обговорювалося це питання.

В обговоренні брали участь колишні республіканці в адміністраціях Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшого, Джорджа Буша і Трампа.

Вони хочуть створити первинну групу на платформі "принципового консерватизму", в основі якої будуть ідеї прихильності Конституції і верховенства закону, які, за їхніми словами, були знищені Трампом.

У партію планується включити представників як Республіканської, так і Демократичної партії, а також незалежних політиків, які стоять на позиціях правоцентризму.

"Значна частина Республіканської партії стає більш радикальною і загрожує американській демократії. Партія повинна підтвердити свою прихильність правді, розуму і основоположним ідеалам, інакше необхідно щось нове", — заявив екс-республіканець Еван Макмуллін.

Учасники дискусії висловили своє розчарування тим, що більшість республіканців і раніше підтримують Дональда Трампа. Крім створення нової партії, вони також не виключають можливості організувати політичну фракцію всередині Республіканської партії або за її межами.

Представник Трампа Джейсон Міллер назвав учасників дискусії "лузерами, які покинули Республіканську партію, коли голосували за Джо Байдена на виборах".

У Білому домі поки не прокоментували цей захід.

Нагадаємо: Сенат США проголосував за конституційність процесу з другого імпічменту колишнього президента країни Дональда Трампа. За конституційність імпічменту проголосували 56 сенаторів, включаючи 50 демократів і шість представників Республіканської партії. Однак 44 сенатори-республіканці висловилися проти конституційності процесу.