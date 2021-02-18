Небезпека нового штурму Капітолію: тисячі нацгвардійців залишаться у Вашингтоні до середини березня

Передбачається, що новий штурм Капітолію може відбутися 4 березня.

Майже п'ять тисяч військовослужбовців Національної гвардії США будуть дислокуватися у Вашингтоні до 12 березня через побоювання конгресменів, що прихильники теорії змови QAnon можуть влаштувати нові заворушення в Капітолії.

Про це повідомляє CNN.

"Деякі з цих людей вважають, що 75 років тому, інавгурація президента відбувалася 4 березня. Чому це важливо тільки Богу відомо, але вони думають, що може треба зібратися знову та штурмувати Капітолій 4 березня. Така інформація циркулює в мережі", — заявив у середу під час слухань у Палаті представників конгресмен Адам Сміт.

QAnon — поширена в США теорія змови, згідно з якою президент США Дональд Трамп протистоїть якійсь таємній і могутній кліці сатаністів-педофілів; згідно з твердженнями послідовників теорії, це угруповання — враховує лідерів Демократичної партії США, бізнесменів, голлівудських акторів та інших знаменитостей — підтримує гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей і готує державний переворот або навіть уже править Америкою і всім світом.

Видання пише, що запит на дислокацію у Вашингтоні 4,9 тисяч військовослужбовців Національної гвардії до 12 березня вже був представлений поліцією Капітолію.

"Такі речі (всілякі теорії змови) відбуваються постійно. Чи означає це, що щось трапиться, напевно, ні. Але якщо ви хочете допомогти, скажіть їм не робити цього, скажіть їм, що вибори закінчилися. Джо Байден виграв. Це були вільні та чесні вибори, і давайте вже працювати. Це може зіб'є параною у цих людей", — додав Адам Сміт.

Для оцінки ризиків можливих заворушень Пентагон співпрацює з поліцією, ФБР, Секретною службою.

Однак занепокоєння в зв'язку з планами прихильників Трампа на 4 березня — тільки одна з причин присутності Нацгвардії у Вашингтоні. Правоохоронці також стурбовані питаннями безпеки під час майбутнього звернення президента Байдена до Конгресу.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року відбувся штурм Капітолію прихильниками Трампа, унаслідок загинули 5 осіб. Після цих подій в парламенті США почали процедуру імпічменту Дональду Трампу — за підбурювання до насильства.

13 січня Палата представників США вдруге ухвалила резолюцію про імпічмент Трампу. Він став першим в історії главою Білого дому, щодо якої цю процедуру починали двічі.

Сенат США в суботу, 13 лютого, не підтримав імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа. Після цього, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі повідомила про заснування спеціальної комісії з розслідування нападу на Капітолій 6 січня.