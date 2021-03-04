Полиция Капитолия попросила Нацгвардию США продлить охрану Конгресса на два месяца

Конгрессмены опасаются нового штурма правительственного здания сторонниками теории QAnon.

Полиция Капитолия попросила руководство Национальной гвардии США продлить охрану здания еще на два месяца, в связи с опасениями волны новых протестов в Вашингтоне.

Об этом передает Associated Press.

Сейчас запрос полиции рассматривается в Пентагоне.

Правоохранительные органы Вашингтона находятся в состоянии повышенной готовности в четверг, 4 марта, после того, как разведка раскрыла "возможный заговор" сторонников теории QAnon.

Как ранее заявил конгрессмен Адам Смит, некоторые из этих людей считают, что 75 лет назад инаугурация президента проходила 4 марта, и поэтому они могут собраться снова и предпринять штурм здания Конгресса.

Издание отмечает, что запрос в Нацгвардию поступил в течение последних 36 часов, и теперь в руководстве активно ищут добровольцев по всей стране, чтобы продолжить охрану Капитолия. В настоящее время к охране привлечены более 5 тысяч нацгвардейцев, но их миссия завершается 12 марта.

Конгрессмен Элиза Слоткин заявила, что некоторые члены Конгресса обеспокоены, существует ли надежный план по обеспечению безопасности сенаторов и конгрессменов в будущем.

"Мы хотим понять, каков план. Никому из нас не нравится смотреть на забор, ворота, и людей в униформе вокруг Капитолия. Мы не можем полагаться на Национальную гвардию в вопросе нашей безопасности", – сказала она.

Полиция Капитолия уже сообщила конгрессменам, что забор вокруг здания будет оставаться на протяжении нескольких месяцев.

QAnon — распространённая в США теория заговора, согласно которой президент США Дональд Трамп противостоит некоей тайной и могущественной клике сатанистов-педофилов; согласно утверждениям последователей теории, эта группировка — включающая в себя лидеров Демократической партии США, бизнесменов, голливудских актёров и других знаменитостей — поддерживает гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей и готовит государственный переворот или даже уже правит Америкой и всем миром.

Напомним, 6 января 2021 года произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа, в результате погибли 5 человек. После этих событий в парламенте США начали процедуру импичмента Дональду Трампу – за подстрекательство к насилию.

13 января Палата представителей США второй раз приняла резолюцию об импичменте Трампу. Он стал первым в истории главой Белого дома, в отношении которого эту процедуру начинали дважды.

Сенат США в субботу, 13 февраля, не поддержал импичмент 45-го президента США Дональда Трампа. После этого, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила об учреждении специальной комиссии по расследованию нападения на Капитолий 6 января.