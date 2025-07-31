Директор ФБР знайшов сховок засекречених документів про зв'язки Трампа з РФ, — Fox News

Директор ФБР Кеш Патель знайшов сховок конфіденційних документів, пов'язаних з походженням розслідування щодо зв'язків президента США Дональда Трампа та Росії.

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Ці документи були закинуті у кількох "мішках для спалювання" в таємній кімнаті всередині ФБР, повідомило Fox News з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що система "мішків для спалювання" використовується для знищення документів, позначених як секретні або вище. Було знайдено кілька таких мішків, заповнених тисячами документів.

Джерела Fox News повідомили, що одним із документів, знайдених співробітниками ФБР, був секретний додаток до остаточного звіту колишнього спеціального прокурора Джона Дарема, який містить основні розвідувальні дані, які він переглянув.

У цьому секретному додатку зокрема йшлося про те, що американська розвідка мала достовірні іноземні джерела, які вказували на те, що ФБР за часів президента Барака Обами відіграватиме головну роль у поширенні наративу про ймовірну змову Трампа та Росії, ще до того, як бюро розпочало своє розслідування Crossfire Hurricane, яке й стосувалось Трампа.

Також там нібито є згадка про те, що ФБР почала неофіційне розслідування задовго до того, як скандал із ймовірними зв'язками Трампа та Росії вийшов назовні.

"Зрештою, оприлюднення секретного додатку додасть більше достовірності твердженню про те, що в уряді США існував скоординований план допомогти кампанії Клінтон розпалити суперечки щодо зв'язку Трампа з Росією", — зазначило джерело Fox News.

Ще один співрозмовник видання уточнив, що не можна виключати те, що документи щодо "зв'язків Трампа з Росією" насправді були "підроблені демократами".

Журналісти підкреслили, що розсекречений додаток буде передано голові Судового комітету Сенату Чаку Грасслі, який пізніше й має оприлюднити цей документ.

Джерела Fox News повідомили, що команда Грасслі зараз переглядає основну інформацію в рамках своєї слідчої роботи.

Що стосується інших записів та документів, то співробітники ФБР працюють над тим, щоб передати їх Конгресу відповідно до запитів на розслідування від комітетів юрисдикції.

Нагадаємо, у лютому Сенат США призначив нового директора ФБР Кеша Пателя.

Фокус також писав про те, що колишнього главу ФБР звинуватили у "погрозі смертю" Трампу.