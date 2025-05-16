Через фото з мушлями на пляжі: колишнього главу ФБР звинуватили у "погрозі смертю" Трампу

Ексдиректора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі у США звинувачують у "погрозі смертю" президенту Дональду Трампу: він виклав фотографію мушель у соцмережах, у якому союзники Трампа побачили загадкове підбурювання до насильства.

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Про це розповіло видання The Telegraph 16 травня.

Джеймс Комі під час прогулянки на пляжі зробив фотографію, яку виклав на власній сторінці в Instagram. Кадр демонструє мушлі, викладені на піску, які формують числові символи "8647". Фотографія Комі супроводжується коментарем:

"Круте утворення мушель під час моєї прогулянки пляжем".

Скріншот | допис Джеймса Комі

Поплічники Трампа побачили цю фотографію та розцінили її як погрозу смертю президенту США. Секретній службі довелося розпочати розслідування цього питання після озвучених скарг.

Що означає загадкове послання

Як пояснили у The Telegraph, числа, які сформував Комі за допомогою мушель, дійсно мають певне значення. Так, "86" є сленговим терміном, що використовують у військовій сфері та сфері гостинності. Він позначає заборону на вхід для когось до закладу або зняття з людини обладнання. Однак цифра може також означати вбивство когось.

З цифрою "47" пояснення простіше: Дональд Трамп є наразі 47-м за рахунком президентом Сполучених Штатів Америки. Тому ця цифра може позначати саме особистість Трампа.

Якщо скласти ці цифри за значеннями, описаними вище, можна дійсно дійти до розуміння того, що за допомогою мушель закликають або погрожують Трампу смертю.

Заступник керівника апарату Білого дому Тейлор Будович різко відреагував на фотографію з мушлями. Він звинуватив Комі у своїх соцмережах у тому, що той нібито скоїв "напад" у такий спосіб на Трампа, поки той наразі перебуває за межами США.

"Поки президент Трамп зараз перебуває у міжнародній поїздці на Близький Схід, колишній директор ФБР опублікував те, що можна чітко інтерпретувати як "напад" на чинного президента Сполучених Штатів — послання, викарбуване на піску", — зазначив він.

Старший син Трампа, Дональд Трамп-молодший, також відреагував на послання. Він зазначив, що Комі "закликає до вбивства" президента США.

Також відреагували на допис і інші поплічники чинного президента.

Сам Комі після шквалу критики видалив допис та зізнався, що йому й на думку не спадало, що хтось може сприймати невинне фото саме за таким сенсом.

Нагадаємо, 16 травня стало відомо за даними Politico, що у підпалі будинку Кіра Стармера у Лондоні звинуватили українця.

13 травня у CNN розповіли, що підліток у США вбив батьків заради замаху на Трампа, а потім хотів втекти до України.