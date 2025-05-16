Підпал будинку Стармера: у вчиненні пожежі та ще кількох інцидентів звинувачують українця, — Politico

21-річному громадянину України висунули звинувачення у підпалі будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера: повідомляється, що його також звинувачують у двох інших інцидентах з пожежами, скоєними напередодні, які "мали намір створити загрозу життю". Його заарештували та тримають під вартою.

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Про це розповіло видання Politico.

"Столична поліція оголосила пізно в четвер, що Роману Лавриновичу, 21-річному громадянину України, висунуто звинувачення за трьома пунктами підпалу з наміром створити загрозу життю", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21-річного чоловіка звинувачують в трьох окремих інцидентах, що трапилися 11 та 12 травня. Це пожежа транспортного засобу, пожежа біля входу в будинок та пожежа в іншому житловому приміщенні.

Українця заарештували у Великій Британії 13 травня, відтоді чоловік перебуває під вартою. Суд у його справі має відбутися у п'ятницю, 16 травня, у Вестмінстерському магістральному суді.

У Politico також зазначили, що серія пожеж "поновила пильну увагу до безпеки політиків" у Великій Британії, а також викликала занепокоєння.

Підпал будинку Кіра Стармера: що відомо про інцидент

Пожежа здійнялася на території будинку Кіра Стармера в Тафнелл-парку в понеділок близько 01:30 ночі: було повідомлено, що у будинок Стармера кинули "коктейлем Молотова". Внаслідок атаки ніхто не постраждав, було зафіксовано лише незначні пошкодження будинку: двері дещо обвуглилися, дверний одвірок пошкоджено, однак вогонь не поширився углиб будівлі.

Тоді поліція почала розслідування, підозрюючи, що інцидент може бути пов'язаний із підпалом іншого будинку на півночі Лондона, який також пов'язаний з прем'єр-міністром Кіром Стармером. На тій же вулиці трапився ще один інцидент — пожежа автомобіля, яку слідчі також взяли до уваги та розглядали як дотичну до інших двох випадків.

Варто зауважити, що у постраждалому будинку сам Кір Стармер наразі не проживає, оскільки володіє також іншою нерухомістю в Лондоні.

Нагадаємо, 12 травня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив Росію у вчиненні великої пожежі у варшавському торговому центрі Marywilska.

12 травня в Польщі також висунули звинувачення у підпалі ТЦ Marywilska двом українцям, які нібито діяли в інтересах Росії.